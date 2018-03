Nantes, France

Les positions sont loin d'être figées avant la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de handball. Deuxième du groupe A, le HBC Nantes peut encore caresser l'espoir de finir premier. Au moins, trois scénarios sont possibles.

Premier scénario

Le HBC Nantes l'emporte à Rhein-Neckar-Löwen et le Vardar Skopje, leader du groupe A, s'incline à domicile face à Plock. Dans ce cas, le H termine premier, évite les 1/8e de finale et se qualifie directement pour les 1/4 de finale. Un scénario très séduisant mais utopique puisque les Macédoniens n'ont plus perdu dans leur salle depuis le 26 novembre 2011.

Nous n'avons aucun calcul à faire. Pas question de galvauder ce dernier match. Nous devons respecter la Ligue des Champions. Si nous gagnons à Rhein-Néckar-Lowen, nous croiserons les doigts en attendant le résultat du Vardar Skopje" le président du HBC Nantes Gaël Pelletier

Deuxième scénario

Le HBC Nantes perd à Rhein-Neckar-Löwen et Barcelone, actuellement 3e du groupe A, fait de même sur son parquet face à Széged. Résultat, le club Ligérien finit deuxième et a toutes les chances d'affronter Montpellier en 1/8e de finale. Match retour à la Trocardière à Rezé. Leader du championnat de France, le club héraultais s'est tout de même hissé en 1/4 de finale la Ligue des Champions la saison passée.

Aujourd'hui, nous n'avons plus peur de jouer contre Montpellier. C'est une très belle équipe. Mais si on doit l'affronter, nous la jouerons les yeux dans les yeux" Gaël Pelletier

Troisième scénario

Les hommes de Thierry Anti chutent à Rhein-Neckar-Löwen et Barcelone l'emporte face à Széged. Là, le HBC Nantes se classe troisième du groupe A et défieront les Biélorusses du Meshkov Brest en 1/8e de finale. Match retour à la Trocardière à Rezé. Brest, un adversaire coriace, qui a récemment battu le Paris Saint Germain Handball en Ligue des Champions.