Handball - Starligue : avec sa victoire face à Dunkerque, Chambéry peut encore rêver d'Europe

Terminer la saison en beauté, enfin presque. Chambéry s'est tranquillement imposé ce samedi soir face à Dunkerque pour son dernier match de la saison devant un public conquis. Victoire 29 à 22 des Savoyards au Phare devant 800 personnes. Mais au coup de sifflet final, c'est à la coupe d'Europe que certains pensent, car Chambéry, sixième du classement de Starligue, n'est plus maître de son destin.

Les Savoyards vont devoir patienter jusqu'à mercredi et regarder, depuis leur canapé, le match entre Toulouse et Ivry pour connaître leur avenir. Les Savoyards seront qualifiés en coupe d'Europe seulement en cas de défaite toulousaine.

La patron Portner

Pour les joueurs en tout cas, il est désormais l'heure de se reposer. Des vacances bien méritées, à commencer par le gardien de but, Nikola Portner. Le portier suisse, impeccable en cette fin de saison, a encore une fois été impérial dans ses cages avec 14 arrêts réussis. En attaque, l'ailier Benjamin Richert a inscrit cinq buts (5/7), tout comme l'arrière Iosu Goni Leoz.

Le stress jusqu'au bout

Chambéry et son équipe rajeunie termine donc cet exercice 2020-2021 avec 12 victoires, 7 nuls et 11 défaites et peut nourrir des regrets. Les "Jaune et Noir" ont laissé traîner des points en route, à domicile notamment, face à des équipes pourtant abordables sur le papier. Malgré l'arrêt du championnat, la pression n'est pas complètement redescendue : rendez-vous de mercredi, après le match de Toulouse pour se sentir vraiment en vacances.