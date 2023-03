Handball - Starligue : Chambéry réalise l'exploit en battant le PSG

Ce sera clairement un match inoubliable ! Le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball a réalisé l'exploit ce dimanche 5 mars en battant le PSG (34-33) lors de cette 19ème journée de Starligue.

Après avoir encaissé un 7-0, les handballeurs de la Team Chambé n'ont rien lâché et sont parvenus à égaliser (16-16) à la mi-temps. Les jaunes et noirs ont été solides et ont fini par l'emporter dans un Phare plein à craquer.

Près de 4.400 spectateurs ont assisté à cette rencontre exceptionnelle, très serrée et au bout du suspens les supporters de la Team Chambé ont pu laisser exploser leur joie. Une grand moment aussi pour Erick Mathé, l'entraîneur des handballeurs chambériens : "Je salue la combativité des joueurs, ils ont fait vraiment preuve de courage".

"Fallait que ça arrive un jour ou l'autre !"

C'est une immense joie également pour Hugo Brouzet, pivot de la Team Chambé, en très grande forme ce dimanche : "Fallait que ça arrive un jour ou l'autre, à chaque fois ils viennent ici on les embête et là on les a plus que dérangés, tout le monde a joué c'est notre fonds de commerce l'équipe, on développe ce groupe depuis quatre/cinq ans et ça aboutit à des énormes performances comme ça".

"On a bien joué collectivement, en défense on était vraiment fort et en attaque tout le monde était bien, c'est vraiment une victoire collective" ajoute l'arrière brésilien Gustavo Rodrigues, en feu pendant ce match. "Personnellement j'aime bien joué avec beaucoup de supporters comme ça, pour moi c'était incroyable !".

Cette très belle victoire c'est un 13ème succès précieux pour les handballeurs chambériens afin de conforter leur quatrième place en Starligue.