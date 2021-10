Handball - Starligue : Chambéry veut rebondir face à Istres

"Rebondir et prendre des points avant la petite trêve !" Ce sont les mots du vice-capitaine et arrière droit Alexandre Tritta avant la réception d'Istres pour la septième journée de Starligue de handball. Chambéry, 8e, reçoit Istres, 14e au Phare à 20 h 15. Après un très bon début de saison (3 victoires et une belle qualification en Coupe de la Ligue), les Chambériens restent sur deux défaites consécutives. L'une, frustrante contre Chartres et l'autre, sans rougir face au PSG Hand, leader.

"Jouer pendant 60 minutes et non 30"

Les Jaune et Noir veulent repartir de l'avant. Pour ce faire, Chambéry à l'avantage de recevoir lors des deux prochaines rencontres. L'entraîneur Erick Mathé bénéficie d'un groupe au complet pour engranger des points. Il se méfie des Istréens, vainqueur de grosse écurie de cette Starligue comme Sarran ou Limoges.

Le coach, Erick Mathé espère renouer avec le succès face à Istres © Radio France - Louis Fontaine

" Dans ce championnat toutes les équipes mettent un bon engagement sur les rencontres. Istres ? C'est un peu leur marque de fabrique. Ils sont agressifs dans les duels et on l'a déjà vu dans le passé. Je me souviens d'un match de Coupe de la Ligue où ils nous avaient marché dessus pendant une mi-temps. On doit être à -7 à la mi-temps. On réussit à gagner le match malgré tout sur la deuxième. Mais c'est clair que si on est un ton en dessous dans ce domaine-là, ça sera difficile. "

"Notre force ? Le groupe !"

Alexandre Tritta, arrière droit, est actuellement dans sa 9e année consécutive au club. Il est l'un des piliers de la Team Chambé. Tout comme ses coéquipiers, il est unanime. Cette année, le championnat est très relevé. Après sept journées, voici ce que retient et espère le vice-capitaine chambérien.

Alexandre Tritta, vice-capitaine de la TeamChambé. © Radio France - Louis Fontaine

" Si on arrive à prendre quatre points sur ces deux derniers matchs. On peut être dans le top 5 avant la trêve. Bien sûr, on regrette ce faux pas contre Chartres, mais je trouve qu'on est dans le vrai depuis le début de la saison. Dans l'engagement, dans l'agressivité, tout le monde est au rendez-vous. Tout le monde apporte quelque chose, il y a un noyau vraiment très homogène. "

Un clin d'œil local

La coach, Erick Mathé a fait honneur à deux de nos handballeurs locaux ! Pierre Paturel, pivot, capitaine et formé au club. Il est originaire de Haute-Savoie. L'entraîneur s'est aussi attardé sur Alexandre Tritta, isérois, vice capitaine et lui aussi formé au club. Deux joueurs talentueux et deux piliers de cette équipe chambérienne pour Mathé : " Ils représentent l'identité régionale ! Quand on passe de saison en saison et que des joueurs arrivent, ils sont garants de cette identité locale, ils sont aussi garants du fonctionnement qu'on met en place. Ils portent très haut et fort les couleurs chambériennes. "