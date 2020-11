Handball. Starligue : contre Aix, Cesson-Rennes va "miser sur le rythme"

Après leur nul probant à Montpellier (28-28) la semaine dernière, les Irréductibles s'attaquent à un autre gros morceau ce dimanche à la Glaz Arena. "Aix est un très belle équipe" juge Sébastien Leriche, le coach cessonnais. Dixièmes d'un classement illisible en raison des nombreux reports de match, juste devant leur adversaire du soir, les coéquipiers de Sylvain Hochet pourront compter sur le retour de Youenn Cardinal, Romain Briffe et Romaric Guillo sont eux toujours en phase de reprise.

Alors que ce match compte pour la 9e journée, Aix n'a joué de son côté que trois rencontres, contre sept pour les Irréductibles depuis le début de saison. Une donné bien prise en compte par Sébastien Leriche : "C'est un des facteurs qu'on a pris en compte dans la préparation du match. Ils n'ont pas joué beaucoup de match, le dernier remonte à plus de trente jours maintenant. On va miser sur le rythme qu'on doit mettre dans ce match, même si on aura en face de nous des joueurs qui vont avoir faim et une envie décuplée de jouer puisqu'ils n'ont pas eu beaucoup l'opportunité de le faire depuis le début de saison. Il faut qu'on mette du rythme, qu'on parvienne à les faire courir énormément parce qu'on a peut-être besoin de ça aussi pour se libérer."

La rencontre se déroulera à huis-clos, confinement oblige, pour la première fois de la saison à la Glaz Arena. Alors que Cesson-Rennes n'a jamais gagné à domicile en première division depuis que le club évolue dans sa nouvelle salle, est-ce paradoxalement une opportunité pour plus se lâcher ? "Je pense qu'on se lâche à domicile, juge Sébastien Leriche. Nos prestations sont tout à fait correctes à domicile, il y a eu malheureusement à chaque fois des scénarios qui se sont répétés et des événements contraires comme la blessure de Romain Briffe contre Limoges qui nous ont handicapé fortement. On a pas le choix, les circonstances sont telles qu'elles sont, cet inconvénient d'être à huis-clos fragilise beaucoup plus l'équipe qui reçoit parce qu'elle ne bénéficie pas de l'appui de son public. Il faut trouver d'autres ressources, actionner d'autres leviers pour trouver la motivation que peuvent apporter nos supporters."

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 17h30 ce dimanche.