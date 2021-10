Handball - Starligue : en maîtrise, Chambéry écrase Istres (34-27) et se relance

Il fallait repartir de l'avant après deux défaites consécutives pour Chambéry, c'est chose faite ce jeudi soir face à Istres avec une belle victoire (34-27) au terme d'un match plus que convaincant pour les hommes d'Érick Mathé. Les Jaune et Noir y ont mis du cœur devant plus 1 500 personnes au Phare.

Les chambériens ont pu compter sur un gardien plus que solide, Nikola Portner, auteur de quinze arrêts. Il a littéralement écœuré les Istréens, lui qui va quitter la Savoie en fin de saison. Benjamin Richert et Alexandre Tritta finissent meilleurs buteurs de cette rencontre avec huit buts. Chambéry est 5e avant les résultats des autres matchs de cette septième journée de Starligue.

De la hargne sur le terrain

"Répondre présent dans les duels, être agressif et ne rien donner à l'adversaire" les consignes de l'entraîneur Erick Mathé ont été respectées à la lettre ce soir. Istres n'a pas tellement existé, mis à part quelques éclairs de génie du pivot Andrea Parisini et ses six buts. Lui, s'est totalement montré, Benjamin Richert a réalisé un match plein pour s'offrir huit buts, évidemment très satisfait de la Team Chambé : "Je pense que ce soir, on a eu très peu des temps faibles, mais on les a bien géré et la défense a vraiment eu un impact, à l'image de Nico (Nikola Portner) ce soir, encore une fois monstrueux. Et il faut qu'on s'appuie là-dessus. Il faut vraiment qu'on arrive à jouer rapide sur une attaque et monter des balles pour marquer plus facilement. Ce qui nous fait du bien ? Je ne sais pas, sûrement le fait d'être agressifs en défense et cohérents sur 60 minutes."

AUDIO - La réaction du coach Erick Mathé après la victoire sur Istres Copier

Déjà tourné vers Dunkerque

Si ce soir les Jaune et Noir vont profiter de la victoire, le gardin Suisse Nikola Portner est déjà tourné vers Dunkerque et ne veut surtout pas revivre les désillusions précédentes, à l'image de la défaite il y a quinze jours face à Chartres : " Je vais dire que c'est bien, mais je n'ai pas envie qu'on rentre dans ce truc-là, du genre, ça se passe bien, super et hop, on prend un coup sur la tête comme on a pris contre Chartres. Comme l'année passée face à Tremblay. Le match était bien. Maintenant, il faut le gommer. Tout repart à zéro. Déjà, à partir de demain, parce que Dunkerque, c'est une équipe qui défend très bien, qui joue avec du cœur et ils vont venir ici pour prendre des points, c'est à nous de vraiment mettre tous les ingrédients pour pouvoir garder les deux points ici à Chambéry. "

Prochain match pour la Team Chambé contre Dunkerque jeudi prochain à 20 h 15, toujours au Phare de Chambéry pour consolider une belle place avant la trêve.