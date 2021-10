Handball - Starligue : grosse déception pour Chambéry qui s'incline au Phare face à Chartres

Soirée très difficile pour le Chambéry Savoie Mont Blanc. Les jaunes et noirs ont souffert à domicile face à Chartres et s'inclinent finalement 24 à 25 pour cette 5ème journée de Starligue.

Ca avait pourtant bien commencé, ce samedi soir au Phare, pour les handballeurs chambériens. Ils ont pu compter sur leur gardien Nikola Portner dans la cage en début de rencontre et ont mené pendant le premier quart d'heure de jeu. Mais la seconde partie de la première période a été très compliquée. A la mi-temps, les jaunes et noirs étaient déjà menés 11 à 14.

Chartres s'impose 25 à 24 , ce samedi soir au Phare, face à Chambéry. © Radio France - Mélanie Tournadre

Le début de la seconde période n'a pas été meilleure pour la Team Chambé qui a perdu pied face à Chartres, équipe emmenée par l’ancien gardien de Chambéry Julien Meyer, en grande forme. Les handballeurs chambériens sont quand même revenus en fin de match, une fin un peu folle. A la 55ème minute, Chartres ne menait plus que d'un seul point : 24 à 23. Mais même porté par son public, la Team Chambé a échoué et s'est finalement inclinée 24 à 25.

"C'est un petit peu les démons de l'année passée qui reviennent"

"Quand Chambéry est en confiance, ça commence à devenir dangereux, pourtant on en avait parlé avant, on s'était préparé mais voilà on ne peut pas gagner un match en jouant 15 minutes" explique le gardien des jaunes et noirs Nikola Portner. "Sur les 15 dernières minutes de la première période et les quinze premières de la deuxième on est pas présent".

"On a la dernière balle pour égaliser mais je pense que sincèrement on mérite pas de gagner ce soir" - Nickola Portner

"Je pense pas qu'on peut gagner des matchs en jouant quinze minutes" insiste le gardien de la Team Chambé.

AUDIO - La réaction du gardien de la Team Chambé, Nikola Portner. Copier

La Team Chambé s'incline 24 à 25 au Phare, ce samedi soir, face à Chartres. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Une grosse déception" pour le coach Erick Mathé

"On a payé cher l'an dernier pour apprendre et ce type de match là, on retombe dans ces travers et ça engendre beaucoup de déception de ma part" explique Erick Mathé, l'entraîneur du Chambéry Savoie Mont Blanc. "On joue à Paris dimanche prochain (le 17 octobre), c'est pas l'adversaire le plus simple pour se remettre en selle".

AUDIO - Interview de l'entraîneur des jaunes et noirs, Erick Mathé. Copier

"On a été pas mal défensivement, on prend 25 buts, après en attaque on a plus de difficultés, on a tourné trop autour, parfois sans solution ; c'est quand même une grande déception ce soir" explique Alexandre Tritta, l'arrière droit de la Team Chambé. Les jaunes et noirs se sont réveillés trop tard ce samedi soir au Phare.

AUDIO - Interview de l'arrière droit de la Team Chambé, Alexandre Tritta. Copier

Prochain match pour la Team Chambé, ce sera dimanche 17 octobre à 17h, à Paris, leader du championnat.