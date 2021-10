Handball - Starligue : Intouchable du début à la fin, Chambéry domine Dunkerque (30-27)

Encore une sacrée performance de la Team Chambé ce jeudi soir pour la 8e journée de Starligue ! Dans un Phare bondé de 4.000 personnes, Chambéry à maîtriser son sujet du début à la fin pour se défaire de Dunkerque (30-27). Si les Dunkerquois n’ont pas démérité, les hommes d’Erick Mathé n’ont jamais vraiment tremblé.

Dans un début de match ou Chambéry a tout de suite pris les devants grâce au vice-capitaine Alexandre Tritta (6 buts), toujours impérial pour dynamiter les défenses et un Quaido Traoré en feu. L’ailier gauche totalise 4 buts. Idéale avant la trêve internationale.

En maîtrise de A à Z

Attaque, défense, il n’y aura rien manqué ce jeudi soir. Chambéry voulait essuyer deux défaites de rang contre Chartres et Paris ? C’est chose faite, et avec la manière. "Les rotations se font bien, quand on rentre, on se donne à 200 %, tout le monde apporte" affirme le demi-centre Jean-Loup Faustin à la fin du match. Avec dix buteurs différents ce jeudi soir, la Team Chambé affirme sa force numéro une : le collectif.

Niko fait un début de saison incroyable, c'est aussi grâce à lui - Alexandre Tritta

Au retour des vestiaires, l’intention était la même. Faire mal à l’adversaire tout en encaissant le moins de but possible. Et c’était le cas grâce à un Nikola Portner sollicité, mais présent pour dégoûter les assauts dunkerquois (11 arrêts).

C'est très intéressant de rester sous la barre des 30 buts encaissés, ça prouve notre solidité défensive - Coach Erick Mathé

Dunkerque, qui ne s’était pas imposé au Phare depuis 2005, rentre bredouille et reste en bas de tableau à la 12e place. Chambéry est 4e et enregistre sa cinquième victoire en championnat avec cette victoire, avant le reste des rencontres qui se jouent demain à 20 h.

Prochaine rencontre pour Chambéry le 10 octobre face à Aix-en-Provence en Coupe de la Ligue avant de retrouver la Starligue le 13 novembre à Nîmes.