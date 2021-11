Handball - Starligue : le Limoges Handball officialise l'arrivée de Rastko Stefanovic au poste d'entraineur

Alors que le début de saison est mouvementé du côté du Limoges Handball, l'ancien président aujourd'hui manager général Alain Aubard, a fait le point via un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce mardi. Il confirme l'arrivée au poste d'entraineur de Rastko Stefanovic. Ancien joueur international, il a joué pendant 7 ans en France à Montpellier (avec qui il a remporté la Ligue des Champions en 2003) et à Tremblay en France. Il a aussi entrainé pendant 5 ans dans l'hexagone, à Ivry et Trembay-en-France. Le nouveau coach a pris l'équipe en main cette semaine et sera sur le banc dès vendredi pour la réception de Saran.

"Nous lui avons demandé de fixer un nouveau cadre de travail et de le faire appliquer, tout en responsabilisant les joueurs et en les recentrant simplement sur nos objectifs" fait savoir Alain Aubard qui rappelle que la structuration du club et le maintien restent l'essentiel. "Nous avons toujours pris le temps de construire les choses patiemment depuis 15 ans et nous faisons toujours passer la structuration du club avant les résultats sportifs immédiats, n’en déplaise à certains impatients" écrit-il dans le communiqué. Alain Aubard défend aussi le bilan en ce début de saison :"mis à part la défaite contre Istres, les résultats sont en ligne avec notre ambition et la réalité des forces en présence, nous nous sommes déplacés 5 fois, dont 3 chez des équipes européennes" rappelle-t-il.

Alors que Rastko Stefanovic ne fera qu'assumer l'intérim à la place de Tarik Hayatoune avant l'arrivée cet été d’Alberto Entrerrios, le coach de Nantes élu meilleur entraineur du championnat et de la Ligue des Champions la saison dernière, Alain Aubard fixe un cap :"l’objectif à 3 ans sera de se qualifier en coupe d’Europe, mais si ça doit prendre plus de temps ce n’est pas non plus dramatique." Pour la suite de la saison ? "Laissons le staff technique et l’équipe travailler sereinement, le championnat est encore très long et la vérité de la phase aller n’est jamais la même que celle de la phase retour" écrit Alain Aubard. Le Limoges Handball, 12e avec 1 point d'avance sur la zone rouge, dispute son prochain match vendredi soir à Beaublanc face à Saran. Un concurrent direct pour le maintien.