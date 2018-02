Nantes, France

Gunnar Steinn Jonsson, c'est une chevelure blonde. Une finale de coupe d'Europe EHF avec le HBC Nantes en 2013. Un match héroïque avec sept buts face au PSG à la XXL la même année. Mais, c'est aussi une épaule souvent récalcitrante. Depuis deux ans, le demi-centre islandais joue en Suède à Kristianstad dans le sud du pays. "C'est une ville sympathique de 40 000 habitants où le handball est roi. Le club féminin participe également à la Coupe d'Europe" plaisante t-il. Là-bas, Gunnar Steinn Jonsson vit en famille avec sa femme et ses deux enfants, Alba huit ans et Manuel deux ans. "La Suède, c'est comme l'Islande. La famille est au cœur de la société. C'est idéal pour moi" admet l'ancien demi-centre du HBC Nantes dont la carrière professionnelle a débuté à Halmstad en Suède en 2009.

Välkommen till IFK Kristianstad, Gunnar Steinn Jónsson!

Läs mer om senaste värvningen på https://t.co/yuGCJBtOfUpic.twitter.com/nSjwInJlKo — IFK Kristianstad (@IFKKristianstad) April 15, 2016

Vers un deuxième titre de champion de Suède

A Kristianstad, Gunnar Steinn Jonsson, 30 ans, est le dépositaire du jeu. Le patron. "Je tente d'apporter mon expérience. Je suis le joueur de champ le plus âgé de l'équipe" précise l'Islandais, auteur du but de la victoire contre Szeged (33-32) en Ligue des Champions. Avec lui, Kristianstad, champion de Suède depuis 2015, poursuit sa marche en avant. "En championnat, je n'ai jamais perdu à domicile depuis mon arrivée" glisse t-il tout en reconnaissant que la concurrence est plutôt faible. "En Suède, il y a quatre bonnes équipes. C'est tout. Les autres misent sur la formation avec de très jeunes joueurs. Du coup, quand on joue en Ligue des Champions, c'est un autre sport" affirme l'ancien international islandais dont le rêve est d'hisser pour la première fois Kristianstad en 1/8e de finale de cette compétition.

Gunnar Steinn Jonsson, patron sur le terrain et en dehors

Gunnar Steinn Jonsson n'a pas attendu la retraite pour se lancer dans les affaires. Titulaire d'un master en ingénierie, il gère déjà deux entreprises en Islande. "L'une vend des machines à café et des dosettes biologiques. L'autre des vêtements. J'ai fondé cette dernière avec Robert Gunnarsson, l'ancien pivot du PSG. Elle s'appelle Bob Reykjavik" précise t-il. Pour autant, l'Islandais n'entend pas quitter le monde du handball tout de suite. "J'espère encore jouer cinq à six ans au plus haut niveau. Puis, j'envisage de devenir entraîneur. Je vais d'ailleurs commencer à préparer mes diplômes dès la rentrée prochaine" conclut-il.

Kristianstad / HBC Nantes, match à vivre en intégralité ce samedi dès 17 h 15 sur France Bleu Loire Océan.