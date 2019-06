Handball : Thierry Anti ne sera plus l'entraîneur du HBC Nantes la saison prochaine

C'est fini entre le HBC Nantes et Thierry Anti. Les deux parties ont trouvé un terrain d'entente pour se séparer. Au club depuis 2009, Thierry Anti pourrait rebondir au Sporting Lisbonne au Portugal. Retour en chiffres sur ses dix années à Nantes.

Nantes, France

L'histoire retiendra notamment que Thierry Anti a débuté sa carrière avec le HBC Nantes par victoire à Sélestat le 4 avril 2009 et qu'il a terminé de la même manière face à Tremblay le 29 mai 2019. Après 10 ans au club, l'ancien cristollien ne sera plus l'entraîneur du H la saison prochaine. A un an du terme de son contrat, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente pour se séparer.

Une belle histoire s’est construite avec la ville, le public et bien sûr le club. Je ne suis pas aigri, ni amer. Les dirigeants ont pris une décision. Au départ, j’étais déçu et un peu blessé. Mais il faut savoir l’accepter et passer à autre chose" déclare Thierry Anti

Thierry Anti a marqué l'histoire du HBC Nantes. Il a d'abord sauvé le club de la relégation en 2009. Puis, il a remporté la coupe de la Ligue en 2015 et la Coupe de France en 2017. Il a également dompté une dizaine de fois le PSG Handball version Qatar. "C'est l'une de mes plus grandes fiertés" précise t-il. Voici d'autres chiffres à retenir.

434 : Thierry Anti a dirigé 434 rencontres sur le banc du HBC Nantes dont 266 en championnat et 92 en Coupe d'Europe.

59 : L'entraîneur Nantais a décroché 157 succès avec le HBC Nantes en 266 matchs de championnat soit une moyenne de 59% de victoires (11% de nuls et 30% de défaites).

9 : En dix ans au H, Thierry Anti a hissé neuf fois le club en Coupe d'Europe.

Thierry Anti © Maxppp -

3 : Avec le H, Thierry Anti a terminé trois fois sur le podium de la LNH (2016, 2017, 2018) dont une fois sur la deuxième marche.

2 : En 434 matchs officiels avec Nantes, l'ancien joueur de la Stella Saint-Maur a été suspendu deux fois. A chaque fois lors d'un déplacement à Dunkerque (novembre 2014 et juin 2019).

0 : L'ancien entraîneur cristollien a réussi l'exploit de disputer trois finales de coupe d'Europe avec le HBC Nantes dont une de Ligue des Champions en 2018. Mais il n'en a gagné aucune.

A 60 ans, Thierry Anti ne compte pas prendre sa retraite. Il pourrait très vite rebondir au Sporting Lisbonne au Portugal.