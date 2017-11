Handball : toujours pas de succès pour Brest, quasiment éliminé de la Ligue des Champions

Le Brest Bretagne Handball s'est incliné en terre danoise ce samedi après-midi 27-23 contre Midtjylland. Une défaite qui éteint presque tous les espoirs de poursuivre l'aventure en Ligue des Champions.

Battues à domicile contre cette même équipe de Midtjylland il y a deux semaines, le BBH devait absolument gagner ce match retour pour croire en la qualification. Malheureusement, les Danoises étaient trop fortes. Le bilan est dur : quatre défaites en quatre matches dans la qualification. Reste deux journées à disputer.

"Ce sont des accélérateurs de progrès"

"On est tombé sur une équipe beaucoup plus forte qu'il y a quinze jours à Landerneau. Il n'a pas fallu grand chose pour qu'on fasse mieux, pour qu'on soit dans le rythme du jeu imposé par les Danoises. En deuxième mi-temps, j'ai vraiment aimé la réaction des filles qui se sont accrochées jusqu'au bout", disait le coach Laurent Bezeau après la rencontre.

Il veut se servir de cette découverte du très haut niveau : "Ce sont des accélérateurs de progrès, c'est clair. Cela nous permet de voir le chemin à suivre pour retourner en Ligue des Champions et y rester. Cela donne des pistes de travail intéressantes pour le futur."

Le BBH n'en a pas fini avec l'Europe

A moins d'un miracle, le BBH va quitter la Ligue des Champions au terme de cette phase de poule et sera reversé en coupe EHF : "J'aurais aimé rester en Ligue des Champions pour avoir un calendrier plus allégé en février, mars. En EHF, on risque de se taper des clubs russes et un calendrier pas possible." Pour les deux derniers matches contre Rostov et Györ, Laurent Bezeau ne veut rien lâcher : "Je joue tous les matches pour gagner. Il faut se respecter soi-même, essayer de l'emporter contre Rostov devant notre public."

Le BBH retrouvera le championnat mercredi avec un déplacement à Dijon. Avant la réception de Rostov samedi après-midi à l'Arena.