Handball : tout savoir sur la finale de la coupe de France Chambéry - Dunkerque

Le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball peut rajouter une ligne prestigieuse sur son CV. Cinq ans après, les chambériens retrouvent samedi soir la finale de la coupe de France, compétition qu'ils n'ont jamais remporté. Il s'agira de la sixième pour le club qui court après un titre majeur depuis 17 ans et une coupe de Ligue décrochée en 2002, un an après l'unique titre de champion de France.

Pour ramener ce trophée tant attendu en Savoie, Chambéry devra se défaire du piège de Dunkerque à l'AccorHotel Arena de Paris-Bercy, où 1.600 supporters savoyards pousseront derrière leur équipe.

L'ombre de 2011

Après avoir éliminé Saint-Raphael, Nantes et Montpellier, Chambéry n'a pas volé sa finale. Les dunkerquois de leur coté ont écarté Toulouse, Aix-en-Provence, puis Nancy, équipe de ProLigue, en demi-finale. Ce surprenant Chambéry - Dunkerque pour en clôture de l'édition 2019 sonne comme le remake de la finale 2011, douloureux souvenir pour les savoyards battus aux tirs-au-but à l'issue d'un cruel match nul (25-25).

L'USDK soulève la coupe de France 2011 à Bercy © Maxppp -

"En une fraction de seconde, tout s'est écroulé" se rappelle Philippe Gardent, entraîneur de Chambéry à l'époque, "c'était sublime parce que Bercy était plein avec énormément de supporters savoyards, et très douloureux sportivement car on échoue sur un fil".

Ce "traumatisme dunkerquois", le défenseur Pierre Paturel est le seul joueur de l'effectif actuel à l'avoir vécu, "il y avait tout, c'était une belle fête, et pour les anciens c'est toujours présent. Pour les joueurs actuels, certains ne savent même pas que ce match a existé, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est présent dans le vestiaire".

Coté nordiste, seul Baptiste Butto avait disputé cette finale 2011 avec Dunkerque, qui avait décroché cette année son premier titre majeur, avant d'enchaîner avec une coupe de la Ligue (2013) et un sacre de champion de France (2014).

La méthode Mathé

Le principal artisan de la bonne saison chambérienne, qui s'illustre également en championnat, est le nouvel entraîneur du CSMBH Erick Mathé. En une saison, l'ex-adjoint de Patrice Canayer à Montpellier a réussi à réinstaurer un cadre à un groupe en demande de rigueur, après plusieurs années marquées par une crise de leadership.

L’entraîneur du CSMBH Erick Mathé © Maxppp -

"Je ne suis pas un ancien joueur de haut-niveau, je n'émerge pas de ce milieu" explique la nouvelle idole du Phare, "je compense cette expérience par beaucoup de travail. Quand on est jusqu'au-boutiste, on peut passer pour un casse-couilles, mais l'idée n'est pas de les mettre dans des cases et de les brimer, c'est de mettre un cadre général de fonctionnement du groupe pour qu'ils s'expriment au mieux individuellement".

"C'est bien structuré, c'est très rigoureux" confirme le gardien Julien Meyer, "les joueurs étaient aussi en demande de ce cadre et d'une ambiance de travail plus stricte. Ce n'est pas toujours plaisant, mais se faire taper sur les doigts de temps en temps c'est bien pour filer dans le droit chemin. On est un groupe très autonome qui avait besoin d'un mec comme ça pour nous structurer".

Erick Mathé forme un duo efficace et complémentaire avec Laurent Busselier, pilier du club depuis presque 20 ans comme joueur, capitaine, directeur du centre de formation, et aujourd'hui entraîneur-adjoint.

La défense chambérienne

Sur le parquet, la défense est le secteur de jeu qui explique avant toute chose le succès de cette saison. Avec 25 buts encaissés en moyenne par match, Chambéry est, devant le PSG, la meilleure défense actuelle du championnat. Une recette qui marche à merveille cette saison malgré un véritable changement de culture.

"On est moins homme-à-homme que la culture chambérienne" détaille Erick Mathé, "on est davantage dans l'entraide, le mouvement, et des intentions pour tenter de perturber l'adversaire".

Une pure défense de zone, exigeante, mais qui convient à son patron Pierre Paturel, "on est pas une équipe très grande ni très physique, mais on est mobiles. Défendre en zone n'est pas habituel dans le handball d'aujourd'hui, mais ça nous correspond mieux. C'est ce qui fait notre force parce qu'on récupère des ballons et notre jeu rapide permet souvent de faire la différence".

Yann Genty, le gardien savoyard, symbole de la défense chambérienne © Maxppp -

Et cette défense permet naturellement aux gardiens de briller. Largement en tête des statistiques de la Ligue avec 37% d'arrêt cette saison, le portier du CSMBh Yann Genty vient d'être appelé en équipe de France pour la première fois de sa carrière à 37 ans.

1.600 supporters à Bercy, 1.200 à Chambéry

La différence peut parfois venir aussi des supporters, souvent présenté comme le meilleur public de France. Samedi soir à Bercy, 1.600 savoyards pousseront derrière les Jaunes et Noirs. Plus d'un millier d'entre eux rejoindront Paris dans un TGV spécial affrété par le club.

Les Fondus prêts pour Bercy © Radio France - Nicolas Peronnet

"Les places se sont arrachées" se félicite Serge Wantier, le président des Fondus, "on va redescendre avec le Graal, on a tous envie de mordre la coupe. Il y a un enthousiasme formidable. C'est bon pour le club et c'est bon pour Chambéry".

Dans un autre genre, Dadou, le porte-parole des Frégas12, l'autre groupe de supporters ne dit pas autre chose, "on va pas à Paris pour planter des carottes, on y va pour les soutenir et gagner la coupe, sinon on resterait à Chambéry manger des diots".

Le @ChamberySH_Hand jouera la sixième finale de coupe de son histoire le 25 mai. Quelle ambiance de dingue 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/dZ1Rc3iBRt — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) April 7, 2019

Pour ceux qui n'ont pas la chance de faire le déplacement dans la capitale, un écran géant retransmettra la rencontre au gymnase Jean Jaurès à Chambéry, qui pourra accueillir jusqu'à 1.200 personnes.

Dispositif exceptionnel sur France Bleu Pays de Savoie

