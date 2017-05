Handball : trois nouvelles recrues à la JS Cherbourg

Après Romain Guillard mercredi, la JS Cherbourg accélère son recrutement pour la saison prochaine avec l’arrivée de trois nouveaux joueurs, dont deux en provenance de Starligue. Présentation et interviews des nouveaux Mauves qui se sont confiés à France Bleu Cotentin.

L’équipe pro de la JS Cherbourg est au repos ce weekend, mais en coulisse ça travaille dure pour préparer la saison prochaine. Trois joueurs viennent de s’engager avec les mauves, trois espoirs du handball.

Ayhan Alexandre arrive de Nîmes (Starligue). Le demi-centre de 21 ans a participé à 18 rencontres cette saison en D1.

"Le staff fait confiance aux jeunes. Je suis venu pour ça. Romain Guillard (le demi centre arrivé mercredi) a un profil totalement différent de moi. Lui, c'est un grand qui peut jouer partout sur la base arrière, moi je suis plus un joueur de duel qui peut prendre les intervalles. On peut se compléter et ça me plaît!" (Ayhan Alexandre)