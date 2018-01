Le HBC Nantes met à l'essai depuis ce lundi un arrière gauche. Il s'agit du Lituanien Gerdas Babarskas. Il a 23 ans et il évolue à Bietigheim en D2 Allemande. Il pourrait rejoindre le HBC Nantes la saison prochaine.

Nantes, France

Peut être un international de plus au HBC Nantes la saison prochaine. Le club nantais met à l'essai depuis ce lundi l'arrière gauche lituanien Gerdas Babarskas. Agé de 23 ans, il évolue depuis 2015 sous les couleurs du club allemand de Bietigheim, actuellement deuxième de D2. Cette saison, il tourne à plus de quatre buts de moyenne par match. Bon défenseur, Gerdas Babarskas (1.98 m) s'est notamment fait remarquer avec sa sélection face à l'équipe de France lors de la qualification à l'Euro 2018. Il avait notamment inscrit trois buts face aux Experts lors du match aller et autant au retour.

Premier entraînement pour la recrue du @HBCNantes, Romaric Guillo. À côté de lui, en bleu, le lituanien Gerdas Barbaskas est à l'essai@bleuloireoceanpic.twitter.com/xj2lLGHHNk — Louis de Bergevin (@Louis_debgv) January 22, 2018

Plusieurs lituaniens évoluent en France. Il y a notamment l'arrière Jonas Truchanovicius à Montpellier (LNH) ou encore le pivot Skirmantas Pleta à Caen (ProLigue).