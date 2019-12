Handball : Chambéry l'emporte au mental à Dunkerque

Que ça été dur mais les handballeurs chambériens remontent la pente. Après un début de saison très compliqué, les savoyards viennent d'enchaîner un troisième succès consécutifs, en comptant les matchs de coupes, mais surtout ils retrouvent le gout de la victoire en championnat. Ils ont battu ce mercredi soir Dunkerque, dans le Nord, 23 à 22.

Mais il a fallu aller le chercher ce succès, et être solide dans les têtes. Après une première période maitrisée, et un score de 15-10 à la mi temps, les savoyards s'écroule après la pause. Dunkerque revient au score, passe devant et Chambéry ne marque que trois en vingt minutes.

La fin de match est très serrée, mais les hommes d'Erick Mathé tiennent bon, font la différence dans la dernière minute grâce à un pénal de Jean-Loup Faustin et deux arrêts magnfiques de Julien Meyer. Chambéry l'emporte à l'arrachée et au mental.

Un succès qui va faire beaucoup de bien car la dernière victoire en championnat remontait au 16 octobre, contre Chartres Au classement, Chambéry est 10ème à trois points de la zone de relégation et à dix points du podium.