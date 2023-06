Handball : un ex-international d'origine russe signe à l'Union Sud Mayenne/L'Huisserie comme entraîneur

Un ancien handballeur professionnel et international d'origine russe arrive à l'Union Sud Mayenne/L'Huisserie. Roman Abramenko a 48 ans, il possède aujourd'hui la double nationalité irlandaise et israélienne.

Il entraînera l'équipe senior féminine, donnera aussi de précieux conseils aux garçons qui évolueront la saison prochaine en Nationale 2 et plus largement va participer activement à l'ambitieux projet du club. Roman Abramenko était jusqu'à présent le coach de la sélection nationale d'Irlande. Et, au cours de sa riche carrière, il a porté les couleurs de clubs en Russie, au Danemark, en Norvège, en Espagne.