Handball : un gardien danois au HBC Nantes

Nantes, France

Le HBC Nantes prépare l'avenir et poursuit son recrutement. Après l'arrière portugais Alexandre Cavalcanti, c'est le gardien Emil Nielsen (21 ans) qui rejoindra le HBC Nantes l'été prochain. Le Danois a signé un contrat de trois ans. Gardien atypique, il mesure 1.95 m et pèse 120 kg. International, Emil Nielsen est considéré comme l'un des meilleurs portiers de sa génération. Il tourne cette saison à plus de 30% d'arrêts en Ligue des Champions.

Je suis très content et très fier de rejoindre le HBC Nantes. Le club a prouvé qu’il est devenu aujourd’hui l’un des tous meilleurs clubs européens. C'est un club parfait pour m’épanouir. J’ai déjà joué deux fois à Nantes, et l’ambiance était incroyable. J’ai vraiment hâte de connaitre cette atmosphère sous mes nouvelles couleurs» le futur gardien du HBC Nantes Emil Nielsen

Storklub køber Skjern-keeper fri af kontrakten.



Franske HBC Nantes har gjort brug af en frikøbsklausul i Emil Nielsens kontrakt - gældende fra sommeren 2019.



Læs mere om skiftet på https://t.co/HPOk61eEgIpic.twitter.com/G1grPU2yY3 — Skjern Håndbold (@SkjernHaandbold) December 21, 2018

Le Danois Emil Nielsen devrait participer aux championnats du Monde de handball avec son pays début janvier.