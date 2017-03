Handball : un hongrois au HBC Nantes la saison prochaine

L’arrière gauche Rudolf Faluvegi portera les couleurs du HBC Nantes la saison prochaine. L’international hongrois s’est engagé pour deux ans. Agé de 23 ans, il a notamment participé à l’Euro 2016 en Pologne.

Après Julian Emonet et Kiril Lazarov, le HBC Nantes a recruté un troisième joueur pour la saison prochaine. Il s’agit du Hongrois Rudolf Faluvegi. Agé de 23 ans, il évolue au poste d’arrière gauche. «Il est jeune. Il est prometteur. Il attaque et il défend. C’est le profil que nous recherchions» précise le président du H Gael Pelletier. International hongrois (12 sélections), Rudolf Faluvegi a notamment participé à l’Euro 2016. Auteur de huit buts en six matchs, il a également montré des qualités de passeur. «C’est un garçon très enthousiaste et très combatif» affirme son futur entraîneur Thierry Anti. Né à Budapest, Rudolf Faluvegi, 1,92 mètre pour 92 kilos, évolue depuis 2015 avec le club de Csurgoi actuellement cinquième du championnat hongrois.

Rudolph Faluvegi, deuxième hongrois dans l’histoire du HBC Nantes

Auteur de huit buts en Coupe d’Europe EHF la saison passée face aux Allemands de Magdebourg, Rudolf Faluvegi est une doublure idéale au poste d’arrière gauche. «J’ai hésité entre lui et un jeune lituanien qui joue en D2 allemande. Mais je pense que Rudolf a une capacité à s’intégrer plus vite» glisse Thierry Anti. «Il parle anglais et il va se mettre au français» précise Gaël Pelletier. Et pour être sûr de son état d’esprit, les dirigeants du H ont sollicité Attila Borsos, premier joueur hongrois à avoir porté les couleurs du HBC Nantes (1988/1990). «Attila Borsos m’a dit le plus grand bien de Rudolf» affirme Thierry Anti. Rudolf Faluvegi remplacera donc Théo Derot la saison prochaine dont le départ pour Aix en Provence a été acté mi-janvier.