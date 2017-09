Handball : un match nul au goût de victoire pour le HBC Nantes en Ligue des Champions contre Rhein-Neckar Löwen

Devant 4010 supporters à la Trocardière de Rezé, le HBC Nantes a arraché un match nul face au allemands du Rhein-Neckar Löwen pour la 3ème journée de la poule A de la Ligue des Champion. Le gardien Arnaud Siffert a fait un match impressionnant, Cyril Dumoulin a été héroïque.

Il ne reste que 8 secondes. Le HBC Nantes et le Rhein-Neckar Löwen sont à égalité, 26 partout. Les allemands doivent encore tirer un penalty. C'est là que les nantais choisissent l'audace. Le gardien Arnaud Siffert cède sa place à Cyril Dumoulin, qui n'a pas encore mis un pied sur le terrain lors de cette rencontre de Ligue des Champions. Et ça marche, Cyril Dumoulin repousse le ballon. Le HBC Nantes décroche un match nul 26-26 contre les champions d'Allemagne en titre.

Ce match nul est une performance pour le HBC Nantes qui jouait sans trois de ses cadres blessés (Feliho, Nyokas et Klein). Le match a été serré, l'écart n'a jamais excédé les quatre buts. Le gardien Arnaud Siffert a fait un match impressionnant avec 35% de réussite. Par contre, les espagnols Eduardo Burbindo et David Balaguer ont eux été plus discrets.

4010 supporters un mercredi soir à la Trocardière à Rezé

L'ambiance a été chaude à la Trocardière de Rezé. Les 4010 supporters ont suivi ce match haletant et ont bruyamment encouragé le H.

A l'issue de la rencontre, Thierry Anti a d'ailleurs tenu à les saluer. "Je remercie les supporters qui ont joué un rôle important dans ce match avec cette ambiance électrique" , confie l’entraîneur. Pour, le gardien du HBC Nantes Arnaud Siffert, "le public s'est mis au niveau de la Ligue des Champions".