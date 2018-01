Handball : un Norvégien débarque au HBC Nantes

Par Grégory Jullian, France Bleu Loire Océan

Suite aux blessures d'Olivier Nyokas et de Rudolf Faluvegi, le HBC Nantes a décidé de passer à l'action. Il vient de recruter pour un an et demi l'arrière gauche norvégien Espen Lie Hansen. Le Scandinave a notamment été sacré champion de France avec Dunkerque en 2014.