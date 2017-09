Handball : un premier gros test pour le Grand Nancy Métropole Handball face à Tremblay-en-France

Après sept semaines de préparation, le Grand Nancy Métropole Handball débute sa saison officielle ce vendredi à 20h30 par la venue de Tremblay en Coupe de la Ligue. Une semaine avant le début du championnat, le GNMHB affronte une équipe de LNH (1ère division-Starligue).

Ce vendredi 20h30, le Grand Nancy Métropole Handball (GNMHB) défie Tremblay-en-France Handball club de première division (LNH-Starligue). Une rencontre qui vient couronner sept semaines de préparation où après de nombreux changements au sein de l’effectif, le coach Stéphane Plantin s’est évertué à recréer un groupe :

Après avoir modifié une grande partie de notre effectif et notamment notre base arrière (demi-centre, pivot, arrière droit) nous devions constituer un projet de jeu en tenant compte de ses changements. Pour y parvenir, nous avons effectué une grosse préparation physique lors des 2 premières semaines avant d’introduire petit à petit le ballon. Plus on avance dans le temps et plus le projet de jeu s’inscrit dans les automatismes.»