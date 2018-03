Parking de l’Aréna d’Aix en Provence mercredi soir. Il est 22 h 30. Le bus spacieux et moderne de l’équipe de France de handball attend le HBC Nantes. Avant de monter, chaque joueur prend son plateau repas. Au menu, pâtes, poulet, galettes végétariennes et gâteau basque. Direction Milan en Italie. Le voyage commence mal. La radio grésille. La climatisation est trop froide. Arnaud Siffert et Thierry Anti interviennent. Au fond du car, la partie de tarot bat son plein. Dragan Pechmalbec triomphe.

Après leur match nul 28/28 à Aix en Provence, les joueurs du @HBCNantes rejoignent en car l'aéroport de Milan en Italie pour éviter les mouvements de grève. La nuit sera courte. Direction ensuite Minsk puis Brest en Biélorussie. #FBsportpic.twitter.com/rRvcHHw0Oe — Grégory Jullian (@gregory_jullian) March 21, 2018

Les kilomètres défilent. Cannes. Antibes. Nice. 1 heure du matin. Pause "pipi" sur l’aire de la Turbie. Le vent est glacial. Guillaume Saurina change de lentilles. Et les chauffeurs de volant. L’Italie. Bandeau noir sur les yeux, Romaric Guillo dort. Enfin. 2 h 45. Cyril Dumoulin fait les cent pas et détend ses longs segments. 5 h 38. Coup de frein. Après sept heures de voyage, le car s’immobilise devant l’hôtel Idéa Plus de l’aéroport de Milan.

Passage express dans leur chambre d’hôtel à Milan

5 h 50. Quand les joueurs du H rejoignent leur chambre, les premiers clients de l’hôtel descendent prendre leur petit déjeuner. 9 h 17. Branle-bas de combat. L’heure du départ est avancée. L’intendant du H Philippe Rougier tambourine aux portes des chambres. "RDV dans dix minutes dans le hall de l’hôtel" exclame t-il. Les mines sont déconfites. Et les cheveux en broussaille. Faute de temps. Le voyage s’accélère. Taxi. Aéroport de Milan. Enregistrement. Vol B0882 pour Minsk.

Après 7 heures de car entre Aix en Provence et Milan, le @HBCNantes est arrivé à l'hôtel près de l'aéroport Malpensa. Départ à la mi-journée pour Minsk en Biélorussie. #FBsport#Greve22marspic.twitter.com/xd78xgYh4X — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 22, 2018

Dans l’avion de la Belavia, la compagnie Biélorusse, Eduardo Gurbindo voyage en business class. C’est le seul. "Tu as bien renégocié ton contrat avec le H" lui glisse avec sourire Cyril Dumoulin. 12 h 28. Le soleil brille. Kyril Lazarov s’assoupit. L’avion décolle. Rock Féliho regarde sur la tablette un épisode de la saison 3 de Gomorra. Et Thierry Anti, la vidéo du match entre Brest et le PSG Handball.

Minsk, Lucien Auffret patiente à la douane

15 h 07. L’avion se pose sur le tarmac de Minsk. Dans le ciel, quelques flocons de neige virevoltent. A la douane, un préposé au visage fermé accueille le H. Jerko Matulic prend une photo. Deux gardes surgissent. Il est aussitôt réprimandé. Lucien Auffret patiente. Son passeport est provisoire. Une dounaière l’ausculte à la loupe. Soulagement. Après dix minutes, il franchit finalement la frontière.

Aeroport de Minsk. Neige. 0 degré. pic.twitter.com/bDUDONr88W — Grégory Jullian (@gregory_jullian) March 22, 2018

Brest, la fin du périple

16 h 02. Encore 360 km en car pour rejoindre Brest à l’ouest de la Biélorussie. Un car blanc des années 1980. Son nom, Fortuna. Pas de wifi. Mais fanions suspendus au pare-brise. Ceux de Kiel, Nexe, Presov et Cesson-Rennes. A l’extérieur, un paysage immaculé. Des arbres, de la neige et des lacs gelés. 20 h 30. Hotel Hermitage de Brest. Un 4 étoiles. Fin du périple. Il aura pratiquement duré 24 heures.

Ce samedi, le H affronte les Biélorusses de Brest en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions. Match à vivre en direct dès 17h15 sur France Bleu Loire Océan.