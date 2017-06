Handball : une saison historique pour le HBC Nantes

Le HBC Nantes a terminé sa saison sur un exploit en s'imposant 38/37 à Paris. Les Nantais terminent 2e du championnat de France de D1. Une première dans leur histoire.

Vainqueur de la Coupe de France, finaliste de la Coupe de la ligue, 1/8e de finaliste de la Ligue des Champions, le HBC Nantes termine deuxième du championnat de France de D1. Du jamais vu dans son histoire. Les handballeurs nantais finissent avec 45 points. C'est 11 points de plus que la saison passée. Bilan, 22 victoires, 1 nul et 3 défaites. Soit 85% de succès en championnat. Le plus prolifique face à Sélestat à la Trocardière avec 42 buts inscrits. Le plus symbolique face à Paris (37/31) fin décembre dans la halle XXL du parc des expositions de la Beaujoire. Le H est d'ailleurs la seule équipe au monde à avoir battu deux fois le PSG handball cette saison.

C'est TERMINE ! Le @HBCNantes termine en beauté. les nantais s'imposent 38-37 face au @psghand . Une saison magnifique... jusqu'au bout ! pic.twitter.com/9GP5CFdQNC — HBCNantes (@HBCNantes) June 8, 2017

Parmi les révélations nantaises, l'espagnol David Balaguer 5eme buteur du championnat avec en moyenne 5 buts inscrits par match. Parmi les confirmations, les internationaux français Nicolas Claire et Cyril Dumoulin. Une 2eme place en championnat synonyme de Ligue des Champions pour le H la saison prochaine.