Handball : une vice-championne olympique à Bourg-de-Péage

C'est un renfort de choix qui arrive à Bourg-de-Péage pour la saison prochaine. La joueuse française âgée de 28 ans qui évolue à Metz depuis quatre ans a donné son accord au club drômois pour évoluer en LFH.

Le palmarès de Manon Houette est incontournable : elle a contribué aux récents titres de l’équipe de France, championne du monde (2017) et d’Europe (2018). Après quatre saisons en Metz Handball, elle gardera les couleurs jaune et bleu l’année prochaine mais en apportant toute son expertise à l’aile gauche péageoise. Suite à son départ annoncé de Metz début 2021, c’est « l’envie de prendre part à un projet ambitieux, qui se construit sérieusement depuis plusieurs années » qui l’a décidée à signer à Bourg-de-Péage. La qualification en play-offs en démontre tout l’attrait et c’est avec en ligne de mire le cap de la Coupe d’Europe, qu’elle souhaite apporter sa part au collectif.

Le portrait de Manon Houette

Avec son retour de blessure, elle aspire à « avoir des responsabilités et du temps de jeu, tout en prenant du plaisir ». Si elle met en avant la qualité des structures d’entraînement et du staff dans son ensemble, elle souligne aussi un projet de jeu qui lui correspond : « évoluer au sein d’un collectif équilibré entre des joueuses d’expérience et des jeunes joueuses talentueuses ». Impatiente de rejoindre la Ruche péageoise, « un club dont elle n’a entendu que du bien » et de jouer au Vercors, nous la retrouverons déjà le 24 mars, à l’occasion du match contre Metz.

Le mot de l'entraîneur de Camille Comte : "Nous sommes très heureux d'accueillir Manon dans l'effectif de l'année prochaine. C'est une joueuse de grande expérience qui s'inscrit parfaitement dans notre projet et notre structuration d'équipe. Elle est en train de revenir à son meilleur niveau et a déjà démontré tout son talent lors de sa carrière. Pour autant je crois qu'elle a encore la capacité de progresser et nous nous inscrivons dans une relation d'enrichissement mutuel."