Handball : une vingtaine de supporters pour soutenir Nantes au dernier carré de Ligue des champions

Ils ont pris la route ce vendredi 11 juin, direction Cologne, pour suivre le dernier carré de Ligue des champions de Handball : les supporters du H ont hâte d'en découdre. Avant même le départ et malgré leur faible nombre dû aux restrictions sanitaires, la ferveur est là.

"On est à fond", sourit Loïc. Lui et quatre autres supporters nantais sont partis ce vendredi 11 juin, en début d'après-midi. Ils rejoignent Cologne pour supporter, le weekend, le HBC Nantes qui participe au dernier carré de la Ligue des champions pour la deuxième fois en trois ans. Le H affronte Barcelone en demi-finale.

On attend que ça

"Oui, à fond, poursuit Martine, en tutu jaune et violet, et il y a eu de la préparation : du vernis à ongle, des petits bandanas, des chapeaux... on va nous voir là-bas !", "et nous entendre" ajoute Loïc.

"Tout est possible, on les a déjà battus !", sourit Adeline, supportrice du H Copier

"Il y a trois ans, on s'est concentré sur la demi-finale, assure Jacques, supporter de toujours du H, mais là, il y a l'expérience, on va y arriver !" Le changement majeur sera dans les gradins : pour des raisons sanitaires, cette année, sur les plus de 20 000 places de la salle, seules 1 000 seront occupées ; dont 20 par des supporters nantais.

Il y a trois ans, le HBC Nantes avait battu le Paris-Saint-Germain et demi avant de perdre en finale contre Montpellier. Pourquoi pas une nouvelle affiche franco-parisienne, cette fois pour l'ultime rencontre ? Le PSG affronte les Danois d'Aalborg dans l'autre demi-finale.