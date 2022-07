Handball : Valence repêché en Proligue

C'est un rebondissement inattendu pour le Valence handball qui est finalement repêché en Proligue. La Ligue Nationale a décidé de rétrograder administrativement le Cavigal de Nice pour raisons financières, c'est donc le club drômois qui en profite et qui va rester dans le monde professionnel une saison de plus. Valence avait terminé 15e et avant dernier lors du dernier exercice.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix