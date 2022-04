Handball : victoire de Chambéry 31-29 face à Toulouse, le ticket européen toujours dans le viseur

Match au coude à coude contre un concurrent direct à l'Europe... Malgré la pression, la Team Chambé a dominé Toulouse pendant 60 minutes. Ce samedi 24 avril, les Savoyards ont battu le Fénix Toulouse 31 à 29 à domicile, après quatre mois sans aucune victoire au Phare de Chambéry.

Chambéry, sixième au classement de Starligue, talonne désormais son rival Toulouse d'un point, avec 27 points. Il en manque peu pour accéder à la cinquième place et à une possible qualification européenne. C'est cette concurrence à l'Europe qui a porté les joueurs pendant le match.

"Il y avait cette pression supplémentaire, on le savait. On a toujours été plus performant quand on a le couteau sous la gorge." - Nikola Porter, gardien