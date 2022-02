Handball : victoire de la JS Cherbourg face aux Vikings de Caen (24-29) dans le derby

La JS Cherbourg s'est imposé dans le derby normand de Proligue ce dimanche 13 février 29 à 24 face au Caen Handball. Les Vikings ont réussi à revenir au score à quelques secondes de la mi-temps (15-15) mais les Cherbourgeois ont fait parler leur expérience en seconde période, dans un palais des sports très bien garni.

Un succès mérité reconnait le capitaine caennais Jordan Allais : "Ils ont été plus consistants sur l'ensemble du match, on avait un bel évènement avec un palais des sports plein, Cherbourg qui se déplace toujours avec des supporters, ça fait toujours du bruit et ça fait toujours plaisir. On aurait aimé gagner ce match là. Mais voilà, on repasse à trois points derrière eux, rien de catastrophique."

Les Caennais ont peiné face à la défense manchoise en seconde période. © Radio France - Esteban Pinel

Le coach de la JS Cherbourg Frédéric Bougeant avait prévu ce scénario : "Les caennais trouvent toujours des ressources pour revenir dans le match. On savait qu'ils n'allaient pas céder sur le premier assaut. Par contre, le premier assaut, je pense qu'il est très, très important physiquement dans la confirmation de notre style à nous pour les mettre en difficulté sur la deuxième partie du match."

Prochain match pour Cherbourg vendredi 18 février à domicile face à Massy (20h30). Au même moment Caen se déplacera à Nice.

Le cri rageur du pivot manchois Kristian Orsted, tourné vers les supporters cherbourgeois venus en nombre à Caen © Radio France - Esteban Pinel