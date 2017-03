Handball : tout savoir sur la Rioja l'adversaire du HBC Nantes en 1/16e de finale de la Ligue des Champions

Les handballeurs nantais sont en Espagne. Ils défient ce dimanche (20h) Naturhouse la Rioja en 1/16e de finale aller de la Ligue des Champions. C'est la deuxième fois que le club espagnol atteint ce stade de la compétition. Match à vivre ce dimanche en direct sur France Bleu Loire Océan dès 19h30.

Naturhouse la Rioja. Un club de handball mais surtout l'association d'un sponsor expert en produits diététiques (Naturhouse) et d'une région (La Rioja) de 323 000 habitants réputée pour ses vins. La ville, c'est Logrono à seulement deux heures d'Hendaye et de la frontière française. Une ville sportive de 152 000 habitants où une demi-douzaine de clubs professionnels (football, basket, volley-ball) cohabitent mais où le handball est roi depuis une dizaine d'années.

Logrono © AFP -

4e campagne en Ligue des Champions pour Naturhouse la Rioja

Naturhouse la Rioja est un club jeune en Espagne. Il a été fondé en 2003 et a rejoint la Ligue Asobal, l'équivalent de la LNH, en 2006. Confronté à un contexte économique difficile, son budget atteint à peine un million trois cent mille euros, c'est trois fois moins que le HBC Nantes. "Les salaires sont bas en Espagne. Aucun joueur n'a un salaire à cinq chiffres à la Rioja. Seuls deux joueurs touchent aux alentours de 5000 euros" affirme le pivot de la Rioja Inaki Pecina Tome. Pour autant, le club espagnol truste depuis 2013 la deuxième place de la Ligue Asobal. Juste derrière Barcelone. Son plus beau parcours en Ligue des Champions, une élimination en 1/8e de finale en 2015.

Le pivot espagnol de la Rioja Inaki Pecina Tome © Maxppp -

Trois joueurs de la Rioja présents au Mondial 2017

La Rioja, c'est un mélange d'expérience et de jeunesse. L'expérience avec notamment les espagnols Ruben Garabaya (38 ans) et Albert Rocas (34 ans) champions du monde en 2005 avec Alberto Entrerrios l'entraîneur adjoint du HBC Nantes. Et la jeunesse avec l'Espagnol Angel Fernandez, l'Egyptien Mohamed Hisham et le Brésilien Haniel Langaro présents au Mondial 2017 en France. "Langaro, c'est l'un des meilleurs joueurs que nous avons en attaque" précise Inaki Pecina Tome. Naturhouse la Rioja a également la particularité d'être une formation très grande par la taille. En moyenne, ses joueurs culminent à 1.95 mètre.

Le brésilien Haniel Langaro © Maxppp -

Le PSG Handball et Montpellier ont chuté à la Rioja

Actuellement 3e du championnat espagnol, Naturhouse la Rioja qui a terminé le mois dernier deuxième du groupe C de la Ligue des Champions derrière Montpellier, a réussi un très bon début de saison. "Nous avons enchaîné 14 victoires consécutives en championnat entre septembre et début février. Une première dans l'histoire du club" glisse Inaki Pecina Tome. Battus à six reprises à domicile en Coupe d'Europe depuis 2013, les Espagnols apprécient les équipes françaises. Ils ont déjà dominé dans leur salle Montpellier en 2016 (31/30) et le PSG Handball en 2015 (35/33).

3 851 places dans le palais des sports de Logrono

Les handballeurs de la Rioja évoluent dans le palais des sports de Logrono dont la capacité est d'un peu moins de 4 000 places. "Notre salle a été pleine seulement quatre à cinq fois dans l'histoire du club. Nous tournons en moyenne à 2500 spectateurs par match en Ligue des Champions" affirme Inaki Pecina Tome. "Nous n'afficherons pas complet pour la venue de Nantes. C'est dommage car c'est l'un des matchs les plus importants de notre saison" conclut le pivot espagnol.

El #palacio disfruta del partido de su equipo pic.twitter.com/fRc8mdORew — Naturhouse La Rioja (@NaturhouseRioja) December 7, 2016

Naturhouse la Rioja / HBC Nantes, match à vivre en direct ce dimanche dès 19h30 sur France Bleu Loire Océan.