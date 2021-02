HBC Nantes : 18 matchs en 6 jours, "ce n'est ni normal ni raisonnable"

Le rythme devient infernal. En l’espace de 18 jours, les joueurs du HBC Nantes vont jouer 6 matchs dont un choc très attendu, ce mercredi soir à Barcelone en Ligue des Champions. Au milieu de ce calendrier infernal, l'état major du H a fixé sa priorité : le championnat. Et plus si affinités.

C’est à y perdre la tête et se demander comment ils peuvent être toujours aussi performants. Arrivés dans la nuit de dimanche à lundi de leur déplacement victorieux à Zagreb, les handballeurs nantais n’ont pas le temps de souffler. Un test PCR et à nouveau dans l’avion, direction Barcelone pour y défier, ce mercredi soir, l’ogre catalan invaincu en 11 matchs de Ligue des Champions cette saison.

Des blessures et un jeu nivelé par le bas

D’ici le 3 mars, la bande de Cyril Dumoulin – auteur de 13 parades sur 37 tirs lors de la victoire à Zagreb, ce dimanche - va se farcir 2.540 kilomètres en avion pour aller "visiter" la capitale catalane, Veszprem et Ivry. Entre-temps, elle recevra Aix-en-Provence, Zagreb et Kiel. Et si la qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions est d’ores et déjà acquise, pas question pour autant "de balancer" les matchs européens, dixit Alberto Entrerrios.

Barcelone, comme Zagreb, ce sont de bons tests pour le match d’Aix qui est sans doute le plus important de ce mois de février.

"Physiquement, les joueurs sont biens, souffle l’entraîneur espagnol. Il y a eu pas mal de rotation et on essaie avec le staff de faire en sorte que les joueurs ne soient pas énormément utilisés." Mis devant le fait accompli, le successeur de Thierry Anti fait au mieux. Mais il ne comprend pas ce planning si dense. "Ce n’est ni normal ni raisonnable mais on n’est pas surpris, peste l’homme de 44 ans. On a dix matchs en un mois et le suivant, tu ne joues pas. C’est ce qui fait se blesser les joueurs. Avec un calendrier comme ça, il est normal d’avoir des prestations parfois irrégulières." D’où l’impératif de fixer des priorités, au risque de s’éparpiller.

"Il faut se fixer des objectifs réels"

Entre deux avions, Entrerrios a fait passer son message. "On va à Barcelone avec des objectifs très différents de ceux du weekend, martèle le technicien du H. Ça doit être clair dans la tête de tout le monde. On en a parlé. Il faut se fixer des objectifs réels même si ça peut bien tourner pour nous. Barcelone, comme Zagreb, ce sont de bons tests pour le match d’Aix qui est sans doute le plus important de ce mois de février."

Défaits, le 16 décembre (31-29) lors du match aller, les handballeurs nantais ont une revanche à prendre, ce dimanche contre le PAUC. "C’est une finale, une finale, répète le Catalan. Notre objectif, c’est le championnat. On doit rester forts et s’accrocher". Dans le cas contraire, le podium s’éloignera sérieusement pour un "H", cinquième, qui compte déjà quatre points de retard sur son adversaire dominical.