HBC Nantes - Alberto Entrerrios : "S’il y a une équipe qui peut battre Paris, c’est peut-être la nôtre"

"On a prouvé par le passé qu’on était capable de battre le PSG et si on arrive à lâcher les chevaux, c'est possible de le faire à nouveau", lance le pivot du HBC Nantes, Dragan Pechmalbech. Dans une salle XXL chauffée à blanc avec encore plus de 10.000 spectateurs, le H va se frotter au maître incontesté du championnat, ce mardi soir, solide leader et toujours invaincu cette saison. Mais les Violets, dauphin du club de la capitale et forts d'une série de huit matches sans défaite en StarLigue ont des arguments à faire valoir. "Ce Nantes-Paris est devenu un Clasico. Il a sa date au calendrier, sa salle et son histoire", confie le gardien du PSG, Yann Genty.

Si les Nantais sont sortis perdants de la "petite finale" de Ligue des Champions en juin, dernier affrontement entre les deux formations, les hommes d'Alberto Entrerrios sont capables d'éblouir leur monde. Leur succès 25-24 en avril à Paris, la première défaite du PSG en championnat depuis mai 2019, et la première à Coubertin, déjà contre Nantes, depuis 2017 en sont la preuve. Et le technicien du H croit dur comme fer à un nouveau gros coup. Entretien.

"On est bien placé pour faire un exploit"

Êtes-vous surpris par l'invincibilité du Paris Saint-Germain, cette saison (12 matches, 12 victoires) ?

Oui et non car c’est une équipe qui a plein de qualités individuelles et collectives et qui n'a pas vécu trop de changements depuis deux ans. Elle n'a pas non plus perdu trop de joueurs. Il existe donc beaucoup de repères et ils savent bien quel handball ils jouent. Ils n’ont pas perdu de qualité collectivement. La différence, cette saison, est que le PSG ne souffre pas trop en championnat. Il gagne ses matches très facilement et ça lui permet de faire tourner et d’être très serein. En Ligue des Champions, c'est autre chose, mais c'est normal que le PSG perde quelques matches car, dans sa poule, il a 3 ou 4 équipes qui font partie des favorites.

Faut-il compter sur le HBC Nantes pour entretenir le suspense dans ce championnat ?

On ne pense pas à stresser cette équipe de Paris au classement. Nous, on veut surtout garder cette deuxième place. On a les pieds sur terre, on a bien compris que notre objectif c’est la deuxième place. Ca doit nous permettre de jouer, pour une fois, sans cette étiquette de favori dans le match qu’on porte depuis le début de la saison. Et on ne va pas garder d'énergie car c'est le dernier match de championnat de la phase aller et on va jouer devant 10.000 personnes. On est bien placé pour faire un exploit. S’il y a une équipe qui peut battre Paris c’est peut-être la notre même si pour le moment les Parisiens ont fait preuve d’une supériorité qu’il faut reconnaître.

"Les joueurs savent que s’il y a un peu de fatigue, ils doivent la laisser de côté"

D'autant que la salle XXL réussit plutôt bien au H face au PSG (2 victoires, 1 nul, 1 défaite).

S'il y a bien une équipe qui peut venir à la XXL et rester favorite, c’est Paris. Après, on va être porté par notre public et on va donner un peu plus de 100% (sic) et tenter de limiter la différence entre les deux effectifs. Mais quoiqu'il arrive, Paris n’a pas une pression absolue en venant ici. Ils ont certes la pression car ils sont les favoris, à mon avis, mais ils n'ont pas la pression de gagner.

Comment analysez-vous les enjeux sportifs autour de cette rencontre ?

C’est un match qui peut nous permettre de nous offrir un beau cadeau de Noël car on sait que battre le PSG n'est pas à la portée de toutes les équipes. Au vu de la manière dont on a joué les derniers matches, on peut se permettre de jouer avec un peu moins de pression que si on avait perdu contre Nîmes ou Chambéry. On a gagné cette chance de jouer cette rencontre de façon plus libérée et ça ne peut être que positif. Mais jouer Paris sans avoir un bon repli défensif, ce n’est pas possible, si on veut exister dans le match ca va être une donne importante. Leur jeu rapide est vraiment létal.

L'enchaînement des rencontres ne pèse-t-il pas sur la forme de votre équipe ?

On ne s'entraine pas beaucoup et on joue beaucoup. Il y a de la fatigue physique et mentale avec l’enchainement mais ça reste positif car on a eu de bons résultats et, mentalement, ça nous a fait beaucoup de bien. Depuis la trêve internationale de novembre, cette équipe n'est plus la même. Avant, il y avait beaucoup d’hésitations et un manque de sérénité mais on a trouvé la bonne façon d’appréhender les matches. Maintenant, il faut tenir trois matches [un de championnat, une demi-finale de Coupe de la Ligue et une éventuelle finale, le 19 décembre, en cas de succès face à Montpellier, ndlr]. Tous les joueurs le savent et s’il y a un peu de fatigue, ils doivent la laisser de côté. Ils pourront se reposer dans une semaine.