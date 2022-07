HBC Nantes : un groupe très relevé pour le H en phase de groupes de la Ligue des Champions

Deuxième du championnat, le HBC Nantes retrouve la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Les hommes de Grégory Cojean, présents dans le groupe B comme l'a décidé le tirage au sort effectué, ce vendredi, affronteront notamment Barcelone, champion d'Europe en titre, Kielce et Kiel. Rien que ça.

De retour dans la plus prestigieuse des compétitions, après un an d'absence, le HBC Nantes a appris, ce vendredi à la mi-journée, le nom de ses futurs adversaires en Ligue des Champions. Présents dans le pot 3, lors du tirage au sort effectué par la Fédération européenne de handball (EHF), les joueurs de Grégory Cojean ont hérité du groupe B où sont notamment présents le vainqueur, Barcelone, et le finaliste, Kielce, de la dernière édition. Que du lourd !

La phase de groupes débutera le 14 septembre

Parmi les autres adversaires du vainqueur de la Coupe de la Ligue 2021/2022 et quart de finaliste de la Ligue Européenne sont également présents les Hongrois de Pick Szeged, les Allemands de Kiel, le champion de Slovénie, Celje, ou encore les Danois d'Aalborg Handbold. La phase de groupes se déroulera du 14 septembre au 2 mars prochain. Avec l'ambition de terminer dans les six premiers afin d'accéder aux quarts de finale, directement ou via les barrages.