HBC Nantes : cinq nouveaux joueurs la saison prochaine

Sept départs pour cinq arrivées. Voilà le résumé de l'évolution de l'effectif du HBC Nantes pour la saison prochaine, la saison 2021-2022. Le club vient de faire le point, un peu moins d'une semaine après la fin de sa saison et sa quatrième place en Ligue des champions.

Gurbindo et Nyokas en Macédoine

Sept joueurs quittent donc l'effectif nantais, dont cinq qui étaient en fin de contrat : Adria Figueras rejoint Chartres et Sebastian Augustinussen part à Stuttgart. Eduardo Gurbindo et Olivier Nyokas ont eux choisi la Macédoine du Nord et, respectivement, les clubs de Vardar et le Rakometen klub Metalurg Skopje.

Le club a aussi trouvé un accord avec Cyril Dumoulin et Mathieu Bataille qui quittent Nantes à un an de la fin de leur contrat pour rejoindre Tremblay où ils espèrent jouer davantage.

Enfin, Rock Feliho met lui un terme à sa carrière après 11 saisons au H.

Un vice-champion du monde

Pour compenser ces départs, le club annonce l'arrivée de cinq nouveaux joueurs. Le Suédois Linus Persson, médaille d'argent aux derniers mondiaux, qui était jusque-là à Ivry, le Russe Alexander Shkurinskiy qui évoluait au Meshkov Brest en Biélorussie et le Portugais Pedro Portela, qui arrive de Trambaly et qui s'engagent jusqu'en 2023. L'Espagnol Ruben Marchan, en provenance de Leon, signe lui jusqu'en 2024. Les handballeurs nantais vont aussi voir arriver un gardien expérimenté, Mickaël Robin, qui quitte Créteil pour relever un dernier défi dans sa carrière à Nantes.

Et puis, le HBC Nantes prolonge aussi les contrats de deux de ses meilleurs joueurs : Kiril Lazarov (jusqu'en 2022) et Valero Ribera (jusqu'en 2023) et d'un de ses jeunes joueurs prometteurs, Thibaud Briet (jusqu'en 2025).