HBC Nantes : de retour à l'entraînement, le H vise le titre de champion de France cette saison

Retour sur le parquet pour le H ! Après un mois et demi de pause, et une victoire en Coupe de France face à Montpellier, les handballeurs nantais ont repris l'entrainement cette semaine. Ils doivent relancer la machine pour être prêts à entamer la saison chargée, entre championnat de Starligue, Coupe de France et Coupe d'Europe.

"Le titre qu'il nous manque"

Pas de Ligue des champions cette année en revanche, puisque le HBC Nantes a terminé 3e du championnat derrière Paris et Montpellier. "L'année dernière, il nous a manqué quelques minutes pour remplir ce pari", rappelle Gaël Pelletier, le président du club. "C'est le dernier titre qu'il nous manque sur la scène française."

Pour le décrocher, il ne manque pas grand-chose aux joueurs. "On peut remuer ça dans tous les sens, mais il faut gagner les matchs qu'on doit gagner. Battre Paris, ce n'est pas une finalité en soi, on peut être champion même si on perd contre Paris, il faut juste être plus régulier qu'eux", pour le président. Même si Paris et Montpellier notamment ne jouent pas dans la même catégorie, niveau budget, rappelle le coach Grégory Cojean : "Paris a plus du double de notre budget. Ce n'est pas une excuse évidemment, on a cette ambition-là, mais il va falloir rejouer une saison de qualité comme on l'a fait l'anéne dernière, en évitant quelques petites erreurs."

Le premier match à domicile à la H Arena sera un match amical, le 25 août contre Porto. Puis, la 16e de finale de la Coupe de France se jouera contre Villeurbanne le 30 août. Le 2 septembre, le H affrontera le PSG pour la finale du Trophée des Champions. Le championnat de Starligue reprendra entre le 8 et le 10 septembre à Saint-Raphaël. Le calendrier complet du HBC Nantes est à retrouver ici .