HBC Nantes : l’arrière droit international français Julien Bos signe jusqu'en 2026

Il s'agit d'une belle prise pour le HBC Nantes, chez un rival pour le podium. Le vainqueur de la Coupe de la Ligue en titre a annoncé, ce lundi après-midi, la signature de l'arrière droit montpelliérain Julien Bos. L'international français qui a connu sa première cape l'année dernière, lors de la Golden League, vient de parapher un contrat de trois ans avec les Violets qu'il rejoindra, en juillet 2023, à l'issue de la saison.

"Continuer de progresser un maximum"

Notamment vainqueur des championnats du monde junior en 2019, le joueur de 24 ans s'apprête à connaître le deuxième club professionnel de sa carrière. "C’est une grande fierté pour moi de rejoindre le HBC Nantes, a-t-il confié sur le site du club. J’espère continuer de progresser un maximum, aider le plus possible l’équipe et gagner des titres dans les années futures." Depuis ses débuts sous les couleurs héraultaises, l'arrière droit le Montpellier Handball a inscrit 65 buts en Ligue des Champions et 79 en championnat.