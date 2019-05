HBC Nantes : la peur de tout perdre face à Montpellier

Le HBC Nantes se déplace à Montpellier, ce jeudi soir. En l'espace d'un mois, les handballeurs nantais ont perdu deux places au classement. Ils sont désormais quatrièmes et une contre-performance dans l'Herault anéantirait, quasiment, tous leurs espoirs de podium, cette saison.

Nantes, France

L'élimination du H en Ligue des Champions a semble-t-il enrayé une mécanique jusqu'alors huilée à la perfection. Depuis leur double revers contre Barcelone, les handballeurs nantais n'y arrivent plus. Leurs deux défaites d'affilée, face à Nîmes et Aix-en-Provence, ont eu raison de leur deuxième place. Ils sont désormais au pied du podium et risquent d'y dire adieu, en cas de nouveau faux-pas, ce jeudi soir, face à Montpellier.

"En deux semaines, on a tout perdu. C'est un match de la mort"

Comme à son habitude, Thierry Anti n'a pas fait de langue de bois. "On s’est mis en difficulté alors qu’on avait fait une bonne saison jusque-là, analyse l’entraîneur nantais, en fin de contrat la saison prochaine. En deux semaines on a tout perdu. C’est un match de la mort, à Montpellier qui plus est. Mais personnellement, j’aime bien ce genre de rencontres."

On a perdu cinq points en trois rencontres à la maison. Ça fait beaucoup ,mais on est toujours dans la course au podium. Notre année peut-être relancée face à Montpellier", confie l'ailier gauche du HBCN, Julian Emonet.

Face à eux, les Montpelliérains (2è) seront à coup sûr revanchards, après leur défaire à l'aller (31-28). Et les Nantais (4è) devront sortir un gros match pour espérer grimper de nouveau sur le podium qu'ils ont occupé à 23 reprises sur 24 journées. "On a ce défi qui est fort, très fort et qui doit nous galvaniser", ajoute Thierry Anti.

🏆 4 Nantais sont nommés pour les Trophées LNH :



✅ Nicolas Tournat

✅ @valerorivera

✅ @NicoClaire7

✅ Dragan Pechmalbec



Vous avez jusqu'au 28 mai pour voter pour eux et composer votre "équipe-type" de cette saison de @LidlStarligue 👉 https://t.co/tcB6Cxd3JJpic.twitter.com/QkaAioDpcI — HBCNantes (@HBCNantes) May 22, 2019

"On va sortir les crocs ensemble"

Si les pensionnaires de la H Arena veulent faire au moins aussi bien que la saison passée (3è), ils sont obligés de remporter leur choc face au vainqueur de la Ligue des Champions, en titre. "On a pas le choix, explique l’entraîneur du H. _Il faut gagner à Montpellier pour être deuxième. Il faut être lucide_."

Ne pas finir la saison sur le podium serait du gâchis. On a fait tant d’efforts depuis le début de l’année. Elle ne serait pas ratée mais gâchée", lâche Thierry Anti.

Les Nantais qui restent sur quatre revers d'affilée doivent faire fi de leur forme du moment, le temps d'une soirée. "Tout le monde a conscience de la difficulté de ce match et de la situation dans laquelle on est, lance Julian Emonet, l'ailier gauche du H. On est un petit cran en dessous dans les moments difficiles par rapport à ce qu’on était capable de faire l’an dernier. Mais on va sortir les crocs ensemble."

Privés de plusieurs joueurs cadres, Eduardo Gurbindo, Rock Feliho et Valero Rivera en tête, il faudra espérer un Nicolas Claire en forme XXL pour contrarier Montpellier, une équipe qui n'a plus été battue sur son parquet par le HBCN depuis ... le 15 décembre 2016.