HBC Nantes : le club refuse d'accueillir Tchekhov tant que les Russes seront en guerre contre l'Ukraine

Le message publié par le HBC Nantes, ce samedi, sur son site internet ne souffre d'aucune ambiguïté. À trois jours de la rencontre programmée face aux Moscovites de Tchekhov à la H Arena, ce mardi, le club nantais a indiqué par la plume de son président, Gaël Pelletier, qu'il refusait d'affronter les Russes tant que le pays "sera engagé dans un processus de guerre et d’agression envers l’Ukraine", peut-on lire. Tout en adressant, au passage, un message de soutien aux Ukrainiens.

Le "H" dans l'attente d'un retour de l'EHF European League

Au troisième jour de l'invasion russe en Ukraine et alors que les sanctions et les condamnations ne cessent de se multiplier, le numéro un du HBC Nantes a lui aussi décidé de prendre ses responsabilités. "Le 22 septembre 2016, nous rencontrions le club du Motor Zaporozhye, déjà délocalisé à Kharkiv en Ukraine, au regard des tensions déjà présentes sur le territoire pour le premier match de l’histoire de notre club en Ligue des Champions, rembobine d'abord Gaël Pelletier. J’ai exprimé par courrier toutes mes pensées et tout mon plus grand soutien au club ukrainien, à ses dirigeants, à leurs joueurs, et à travers eux, aux Ukrainiens."

Il poursuit : "À Nantes, nous considérons le Handball comme une fête basée sur la fraternité, la convivialité et le partage. Nous ne pouvons transiger sur nos propres valeurs, aussi nous ne souhaitons pas accueillir le Chekovskie Medvedi, tant que la Russie sera engagée dans un processus de guerre et d’agression envers l’Ukraine, et ce même si nous avons conscience que les joueurs russes ne sont en rien responsables de cette situation." Le "H" a donc demandé le report à une date, pour l'heure inconnue, de la rencontre de Ligue européenne qui devait initialement se tenir mardi prochain à 20h45 et il attend maintenant un retour de l'EHF European League. Quant aux nombreux spectateurs qui avaient acheté leur billet, le club indique qu'une communication sera faite dans les prochaines heures.