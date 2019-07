HBC Nantes : le demi-centre Aymeric Minne signe un contrat de trois ans

Nantes, France

C'est que l'on appelle un échange poste pour poste. Comme attendu depuis plusieurs semaines, le demi-centre Nicolas Claire rejoint le Pays d'Aix Université Club handball (PAUC). Le "H" récupère quant à lui un des grands espoirs du handball français, Aymeric Minne. Le joueur de 22 ans a signé un contrat de trois ans.

Aymeric Minne est une "pépite" selon son ancien président

L’entraîneur du HBC Nantes, Alberto Entrerrios, et le directeur sportif du club, Grégory Cojean viennent de réaliser un sacré coup. Ils viennent d'enrôler le demi-centre le plus prolifique de la saison dernière avec 129 buts inscrits. "Le PAUC n’aura pas su conserver sa pépite, regrette Christian Salomez, le président du club aixois. C’est à l’évidence une déception tant nous aurions souhaité confier à moyen terme à Aymeric les clés du jeu pour conduire notre équipe vers les sommets."

Pour convaincre les Provençaux de lâcher un de leurs joueurs les plus prometteurs, les dirigeants nantais ont du régler 150.000 euros et transférer définitivement Nicolas Claire, dès le mois de juillet. Le joueur de 32 ans sort d'un exercice en demi-teinte. Omniprésent la saison dernière, le demi-centre avait vécu un épisode 2018/2019 plus contrasté, la faute à une pubalgie.