HBC Nantes : le gardien Manuel Gaspar signe jusqu'à la fin de la saison comme joker médical

Le HBC Nantes tient son joker médical au poste de gardien de but. L'actuel troisième de StarLigue annonce, ce lundi, la signature de Manuel Gaspar jusqu'à la fin de la saison, en juin 2023. Après avoir prospecté en France, la direction du "H" s'est finalement résolue à aller recruter un portier à l'étranger.

Manuel Gaspar retrouve deux de ses coéquipiers en sélection

Attendu dans la journée, l'international portugais va connaître un nouveau championnat après avoir passé 9 saisons au Sporting Portugal, club dans lequel il a remporté 4 titres. Non-qualifié pour la rencontre de Ligue des Champions, ce jeudi à la XXL Arena, Manuel Gaspar pourrait enfiler la tunique violette pour la première fois, ce dimanche en championnat, lors de la rencontre face à Aix, dirigée par un certain Thierry Anti, ex-entraîneur du H et du Sporting Portugal.

"Étant donné les incertitudes actuelles autour de nos gardiens et les échéances importantes à venir, nous avons fait le choix de nous renforcer, explique Gaël Pelletier, président du HBC Nantes. Nous souhaitions un gardien de niveau international, qualifiable en Ligue des Champions et opérationnel immédiatement. La venue de Manuel arrive en ce sens." Et son intégration pourrait être facilitée par la présence des ses coéquipiers en sélection, Alexandre Cavalcanti et Pedro Portela.