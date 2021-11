HBC Nantes : le président Gaël Pelletier suspendu cinq matchs ferme

La décision de la Ligue nationale de handball (LNH) est tombée, ce jeudi. Le président du HBC Nantes, Gaël Pelletier, est suspendu six matchs dont un avec sursis, après ses propos insultants tenus envers les arbitres, à l'issue du match entre le H et Limoges le 8 octobre. La LNH a seulement retenu le caractère injurieux, pourtant dans leur rapport, les arbitres et le délégué évoquaient aussi des propos homophobes.

Plus qu'un match à purger

Le président du H reconnaissait des "propos insultants" mais "en aucun cas" homophobes. "Je réfute, avec toute la force que je peux, avoir tenu les propos homophobes qui me sont prêtés. J’affirme que ces propos ont un caractère diffamatoire", avait déclaré Gaël Pelletier, lors d'une conférence de presse exceptionnelle organisée deux jours après le match. Ayant déjà manqué quatre rencontres organisées par la LNH, il ne lui reste plus qu'un match à purger.

