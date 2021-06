HBC Nantes : "Merci Captain", les adieux très émouvants de Rock Feliho au handball

Après 11 ans sous le maillot du HBC Nantes et à presque 39 ans, le mythique capitaine des Violets, Rock Feliho, a décidé ce lundi de mettre un terme à sa carrière au terme du Final Four de Cologne, ce week-end. Les yeux très humides, le défenseur a lu un long message d'adieux devant ses coéquipiers.

Les sourires sont largement perceptibles malgré la présence des masques sur les visages. Assis sur des chaises hautes dans le grand salon VIP de la H Arena, tous les joueurs du HBC Nantes sont venus assister aux derniers mots de leur emblématique capitaine, Rock Feliho en tant que joueur professionnel. Les yeux humides, à peine son discours commencé, le numéro 13 du H a lu une longue lettre d’amour au club "dont il restera lié à vie", aux supporters et à ses coéquipiers.

"J’ai vécu avec Nantes des trucs que je n’aurais pas pu imaginer"

Aux côtés de son président, Gaël Pelletier, le joueur élu à quatre reprises meilleur défenseur du championnat a déplié une feuille, devant les journalistes, sur laquelle était griffonnée. "J’ai préféré écrire un discours pour essayer de ne pas être trop pris par l’émotion", commence l'arrière gauche de 39 ans. En vain. Rapidement, les yeux se sont rougis, les respirations se sont faites longues. Mais il a été au bout de son discours d’une dizaine de minutes, conclu par les applaudissements nourris de ses futurs ex-partenaires.

Je voulais faire une année de plus mais cela n’a pas été possible. Au final c’est peut être la meilleure décision possible.

Pro depuis 2000, passé par Villefranche sur Saône ou encore les Fenix de Toulouse, Rock Feliho a tout connu avec le HBC Nantes. "Il est le meilleur capitaine du championnat", résume son jeune coéquipier Aymeric Minne. "Il a fait grandir le H, il a permis à Nantes de devenir une place forte du handball, il est l'âme de ce club", poursuit un autre partant, Cyril Dumoulin. Élu à quatre reprises meilleur défenseur du championnat, il assure nourrir "aucun regret" à l'orée de la dernière semaine de compétition de son immense carrière. "J’aurais bien aimé être en équipe de France mais au final j’ai vécu avec Nantes des trucs que je n’aurais pas pu imaginer, confie-t-il. Quand j’étais jeune, mon rêve était de jouer un match de coupe d’Europe. J’en ai joués. Après, c’était aller en finale de coupe EHF. On l’a fait. Ensuite, c’était la Ligue des Champions. Et ça aussi on l’a fait. Et rester 11 ans dans un des meilleurs clubs du monde, c’est toute ma fierté."

Aux côtés de son président Gaël Pelletier, Rock Feliho a annoncé, ce lundi, son intention de mettre un terme à sa carrière après le Final Four de Ligue des Champions. © Radio France - Florian Cazzola

Une reconversion au H mais loin des terrains

Finaliste de la Ligue des Champions 2018, le natif de Cotonou au Bénin a un dernier défi à relever. A la traditionnelle question : "quel est votre meilleur souvenir", le compétiteur dans l'âme qu'il est a répondu du tac au tac : "Dimanche, quand on va soulever la coupe et revenir", balaye-t-il, un sourire en coin. Chouchou du public et des partenaires - "un immense plaisir", lâche le numéro 13 -, Rock Feliho restera à Nantes. Mais loin du terrain. Devenir entraîneur "Non merci, rigole-t-il. Je n'ai pas envie d’être entraîneur. Il y aura une suite mais du côté administratif." Et peut-être du côté marketing, mais cela reste à définir pour son président Gaël Pelletier qui évoque dans un premier temps "un rôle d'ambassadeur car c'est une personnalité du H mais aussi du sport nantais".

Nul doute que, si cela est nécessaire, il ira botter le cul des joueurs de temps en temps.

Vainqueur de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France avec son club, Rock Feliho n'a pas caché sa difficulté à l'heure de tirer un trait sur son immense carrière. "Je m'y préparais mais ce n’est jamais simple. Quand tu débutes carrière, tu ne sais jamais quand elle va se terminer mais il fallait que ça arrive à un moment, avoue celui qui a repris ses études. Je voulais faire une année de plus mais cela n’a pas été possible. Au final c’est peut être la meilleure décision possible. J’avais la possibilité de tenter un dernier challenge mais voilà, m’arrêter sur un Final Four, ce n'est pas mal pour dire au revoir." "Ramener la coupe à la maison" lui permettrait de terminer en apothéose avant de laisser un grand vide dans un vestiaire où la porte lui sera toujours ouverte. "Nul doute que, si cela est nécessaire, il ira botter le cul des joueurs de temps en temps", promet d'ailleurs son président. "Merci Captain"