HBC Nantes : objectif Ligue des champions pour cette nouvelle saison

Plus que quelques jours avant le retour officiel sur les parquets pour le HBC Nantes. Le club de handball nantais va lancer sa saison à Cesson Rennes, samedi 11 septembre. Avant le retour à la compétition, le président Gaël Pelletier a fait le point devant les médias, ce lundi. L'un des objectifs de la saison est de finir parmi les deux premiers du championnat pour retrouver la Ligue des champions. À cause de sa troisième place l'an dernier, Nantes va jouer la Ligue européenne, la petite Coupe d'Europe, cette saison.

Deux recrues dans le but

"Les objectifs ne changent pas vraiment d’une année sur l’autre, explique Gaël Pelletier. Il y a une vraie volonté de retrouver la Ligue des Champions. C’est pour nous la place qui nous semble être celle du HBC Nantes, surtout au vu de notre dernière campagne qui nous a amenés jusqu’au Final 4." Le H a terminé quatrième de la dernière Ligue des Champions, confirmant le bon résultat de 2018. Cette année-là, Nantes s'était incliné en finale face à Montpellier.

Pour atteindre son objectif, le club renforce un poste clé avec deux nouveaux gardiens. Le jeune Islandais Viktor Hallgrimson, 21 ans, et l'expérimenté Croate Ivan Pesic, 32 ans, vont remplacer Cyril Dumoulin et Emil Nielsen. "Le premier est un jeune très prometteur qui nous vient de GOG au Danemark, analyse Gaël Pelletier. Le second est le portier expérimenté du Meshkov Brest, habitué aux joutes européennes."

Un retour du public attendu, deux matchs au hall XXL

Après une saison presque entière à huis clos, le monde du sport va retrouver ses supporters. Plus que jamais à Nantes, cela veut dire quelque chose car la H Arena fait le plein presque à tous les matchs (18 guichets fermés lors de la saison 2018-2019). Avec 3 300 abonnements au 6 septembre (championnat + Ligue européenne), les supporters sont bel et bien de retour. Un soulagement pour le club. "La salle représente 80 % de notre économie", d'après le président. Et une aide précieuse pour être imbattable à domicile.

Pour offrir un spectacle grandiose à ses supporters, le club a prévu au moins deux matchs au hall XXL, au parc des expositions de la Beaujoire. HBC Nantes - Chambéry se jouera le 11 décembre, HBC Nantes - Paris SG, le 15 décembre. Plus de 10 000 supporters sont attendus par match. "Nous aurons peut-être aussi, un match de Ligue européenne, à l’occasion du sixième match le 7 décembre, glisse le président. Mais nous attendons le tirage au sort."