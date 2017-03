HBC Nantes-PSG : "on pourrait remplir 4 fois la Trocardière ! "

Ça y est, on connait les dates du huitième de finale de Ligue des champions du HBC nantes. Les handballeurs nantais recevront le PSG le 25 mars à 20h45 et le match retour, ce sera le 1er avril à 17h à Paris. Et il n'y aura pas de place pour tout le monde.

Les billets pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions du HBC Nantes vont s'arracher. Ça y est, on connait la date et l'heure, ce sera le samedi 25 mars à 20h45 à la Trocardière à Rezé (retour à Paris le samedi 1er avril à 17h). Et 4.500 places, ce ne sera pas suffisant pour tous ceux qui veulent assister à cette superbe affiche, loin de là ! Alors se pose de nouveau la question d'une grande salle de sport dans l'agglomération nantaise.

Pour ouvrir la salle XXL, il faut passer des appels d'offre et les délais sont trop courts

"On pourrait remplir 4 fois la Trocardière ! C'est vraie qu'elle est petite pour un tel événement", selon Gaël Pelletier, le président du H. L'une des solutions, ça aurait été d'aller jouer la rencontre à la salle XXL de la Beaujoire avec ses 10.000 places. Les handballeurs nantais l'ont déjà remplie sans problème face... au PSG, en championnat. Mais Gaël Pelletier n'en a même pas fait la demande : "quand on ouvre des salles comme ça, on est obligé de faire des appels d'offre et les délais étaient trop courts". Trop compliqué donc, mais aussi trop cher, 600.000 euros. La dernière fois, la somme avait été payée par la collectivité.

Pas question d'avoir une salle de 8.000 places qui ne serait remplie que quelques fois dans l'année

Alors, l'agglomération nantaise a-t-elle besoin d'une grande salle de sport accessible toute l'année ? Ce qu'elle n'a pas pour l'instant, parce que même une fois que les travaux du palais des sports de Beaulieu seront terminés à l'été 2018, il ne comptera toujours que 5.000 places, ce qui ne fait pas une grande différence avec la Trocardière. Là-dessus, Pascal Bolo, le premier adjoint de la ville de Nantes rappelle la doctrine de la ville : "pas de grande salle type arena de 8.000 places qui coûte cher en investissement et en fonctionnement et qui, finalement, ne serait remplie que quelques fois pas an". Sauf que la question d'une salle plus grande risque de se poser encore plus souvent la saison prochaine assure Gaël Pelletier, le président du H.

►►► En pratique : jusqu'à ce mardi midi, les places pour le match de Ligue des champions entre le H et le PSG sont réservées aux abonnés. La vente sera ensuite ouverte à tout le monde, s'il reste des places prévient le club.