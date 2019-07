HBC Nantes : Romain Lagarde rejoint le club allemand de Rhein-Neckar Lowen

Après cinq années au HBC Nantes, Romain Lagarde quitte la Cité des Ducs pour rejoindre l'Allemagne et le club de Rhein-Neckar Lowen. En trois saisons au plus haut niveau, le demi-centre du H a notamment remporté une Coupe de la Ligue, une Coupe de France et un Trophée des Champions.