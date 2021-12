Il va falloir faire un peu de place dans l'armoire à trophées du HBC Nantes. Déjà large vainqueur de Chambéry en championnat il y a une semaine, les Violets ont remis ça, ce dimanche après-midi à Metz, et s'adjugent au passage la deuxième Coupe de la Ligue de leur histoire (28-21).

HBC Nantes : six ans après, les Violets remportent leur deuxième Coupe de la Ligue

Décidément, le HBC Nantes aime martyriser Chambéry. Huit jours après leur large succès dans une salle XXL archi-pleine, les coéquipiers d'un Emil Nielsen encore énorme, élu meilleur joueur de cette finale à quatre,ont à nouveau maîtrisé l'équipe savoyarde (28-21), ce dimanche après-midi. Dominateurs et devant tout au long de la rencontre, les Violets sont allés chercher la seconde Coupe de la Ligue de leur histoire, après celle obtenue en 2015.

Quand le PSG n'est pas en finale, le H gagne

Les joueurs d'Alberto Entrerrios, qui glane son quatrième titre avec le H, mais le premier titre en tant qu'entraîneur principal, ont maté les velléités chambériennes, aux Arènes de Metz. Patients et menés par un grand Théo Monar, le H, tombeur de Montpellier en demi-finale, a rapidement pris le score (5-2 à la 12e) pour ne plus jamais le lâcher. Même la double infériorité numérique au quart d'heure de jeu pendant laquelle les joueurs Érick Mathé en ont profité pour égaliser n'a pas déstabilisé les dauphins du Paris Saint-Germain en championnat, poussé par une cinquantaine d'Ultr'H présents dans les tribunes.

Pour sa quatrième finale dans la compétition, le HBC Nantes n'a cessé de creuser l'écart. Un avantage de trois buts à la pause et des Violets qui se sont régalés face à des Savoyards qui ont parfois semblé démuni et émoussé. Le moment choisi par Kiril Lazarov pour faire parler la poudre avant que le pivot Dragan Pechmalbech s'offre un slalom de grande classe pour enfoncer un peu plus Chambéry. 24-17 à la 47e puis un avantage de 5 buts. L'arrêt d'Emil Nielsen à quatre minutes de la fin de la rencontre, le 19e sur 36 tentatives, a définitivement fini d'enterrer les espoirs adverses (26-20). La dernière fois que le PSG n'avait pas accédé à la finale de la compétition, le H s'était imposé. C'est une nouvelle fois le cas ce soir, pour ce qui pourrait être l'ultime édition de cette Coupe de la Ligue.