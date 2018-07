Nantes, France

"Il ne faut pas se cacher aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a fait la saison dernière, et même les saisons d'avant, il faut jouer pour être champion de France." A peine le chemin de l'entraînement retrouvé, les joueurs du HBC Nantes savent à quoi s'en tenir pour la nouvelle saison qui démarre. L'entraîneur Thierry Anti n'a pas fait de langue de bois pour sa première apparition face à la presse. Ses joueurs ont prouvé la saison passée qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs clubs français, il n'y a donc pas de raison de se priver de viser haut.

Se préparer pour bien démarrer

"C'est aussi un moyen d'évacuer ce qui s'est passé la saison dernière et de se projeter sur le futur." En bon manager, Thierry Anti a donc fait passer un message ambitieux à son groupe, au complet pour cette reprise, ce qui représente un atout et un argument supplémentaire pour bien démarrer. "On a la chance d'avoir tout le monde dès la reprise, on va pouvoir bien travailler et surtout ce sera très important de bien démarrer le championnat, ce qu'on n'avait pas su faire l'an dernier."

Reprise officielle contre Montpellier

La clef, ce sera donc la régularité, pour pouvoir viser le titre. "Le talent, on l'a. On a battu le PSG, on a rivaliser avec Montpellier, _sur un match on peut battre tout le monde_. Là où Paris et Montpellier ont de l'avance, c'est sur la régularité, ils savent tuer des matchs quand nous on n'arrive pas toujours à se mettre à l'abri." Premier match amical prévu le 4 août contre Benfica pour le HBC Nantes, qui va ensuite reprendre la compétition le 1er septembre à Montbéliard pour le Trophée des Champions contre... Montpellier.