Hervé Coudray laisse les clés du CBC à son adjoint Eric Béchaud

Le Caen Basket Calvados est en position idéale pour l'accession en Pro B après sa victoire face à son dauphin, Quimper. A quatre journées de la fin, le club normand va cependant jouer deux rencontres sans son entraîneur, Hervé Coudray, suspendu. C'est son adjoint Eric Béchaud qui coachera.

Hervé Coudray a officialisé sa suspension ferme pour deux matchs juste après la victoire de son équipe face à Quimper. Elle prendra effet pour le déplacement à Challans ce samedi et la réception de Rueil. Le coach du CBC suivra les rencontres des tribunes et remet avec confiance les clés de l'équipe à son adjoint, Eric Béchaud.

"L'idée, c'est que l'équipe fonctionne un peu en pilotage automatique." Hervé Coudray

" Vous savez, on est presque au mois d'avril, souligne Hervé Coudray. On travaille ensemble depuis le mois d'août avec l'équipe, avec mon assistant. La star, c'est l'équipe. Ce n'est pas un joueur, ce n'est pas un coach. L'idée c'est que l'équipe fonctionne un peu en pilotage automatique. Eric connaît les rouages et le mode de fonctionnement de l'équipe. L'idée c'est que je sois en retrait et que l'équipe continue de travailler comme elle le fait depuis plusieurs mois."

Eric Béchaud (au Ier plan) est l'adjoint d'Hervé Coudray (au second plan) depuis trois saisons © Radio France - Olivier Duc

"Le premier assistant, ce sera l'équipe." Eric Béchaud

Eric Béchaud abonde dans le sens d'Hervé Coudray. Cela fait trois ans que les deux hommes travaillent ensemble. Ils sont en passe d'obtenir une 2e montée avec le CBC.

"J'aurai quelqu'un pour m'assister, explique Eric Béchaud, parce que je pense que c'est toujours important d'avoir un autre oeil. Le premier assistant, ce sera l'équipe et je pense qu'elle est formatée pour gagner, aller de l'avant. J'attends beaucoup des joueurs. j'ai toujours pensé que de toute façon le jeu appartient aux joueurs sur le terrain."