Hockey : les Dragons de Rouen rendent un bel hommage aux pompiers intervenus à Lubrizol

Rouen, France

Un peu plus d'un mois après l'incendie à l'usine Lubrizol de Rouen, le club de hockey des Dragons de Rouen a invité 250 pompiers intervenus sur le sinistre à assister au match entre les Jaunes et Noirs et Briançon à la patinoire de l'île Lacroix.

Sur le terrain, les Dragons ont assuré, battant leurs adversaires quatre à zéro, une victoire acquise dès le premier tiers-temps, le reste du match relevant plutôt de l'entraînement à haute intensité. Les Rouennais ont livré un match sérieux, et n'ont pas pris de but pour la deuxième fois cette saison en championnat.

Mais le vrai spectacle était en tribunes. Dès l'annonce de leur présence, les pompiers, en tenue et regroupés, ont eu droit à des applaudissements nourris, et à une standing-ovation de la patinoire, quasiment pleine. "Quand on joue, on peut penser que ce sont nous les héros, mais ce sont clairement eux. On prend des risques dans notre métier, mais eux risquent leur vie chaque jour pour sauver la notre", clame l'attaquant Anthony Guttig à la fin du match.

Les pompiers, qui ont donné le coup d'envoi du match, ont offert un casque au club. Casque qui sera bien utilisé, promet l'entraîneur des Dragons, Fabrice Lhenry : "Après chaque match, le joueur le plus méritant reçoit un casque, on avait un vieux casque de l'armée, mais là on aura un beau symbole à offrir, ils nous ont fait un super cadeau."

Honorés en fin de rencontre, avec un clapping et un tour d'honneur, les pompiers étaient les stars de la soirée. "Nous sommes très touchés. C'est un honneur, détaille le commandant Chislard, porte-parole du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime (SDIS). Ce soutien fait chaud au cœur, beaucoup de monde vient nous saluer, ça nous fait plaisir Il faut regarder nos visages, nous sommes tellement heureux d'être présents."

Après le clapping final, les applaudissements ne se sont pas arrêtés. Les pompiers sortant leurs téléphones pour immortaliser le moment. La fête était belle.