L'Urcuitoise Hortense Limouzin : "On n'a pas eu le temps de redescendre", après le sacre mondial en basket 3x3

Urcuit fier de sa championne du monde. Hortense Limouzin et ses trois coéquipières de l'Équipe de France de basket 3x3 ont remporté le titre de championnes du monde, ce dimanche 26 juin à Anvers (Belgique), en prenant le dessus sur le Canada lors de la finale (16-13). Un sacre historique, le premier pour les Bleues dans cette discipline. La consécration pour la jeune basketteuse, qui a commencé le basket à l’âge de six ans dans le club du Denek Bat Urcuit, avant de rejoindre Anglet puis le centre de formation de Basket-Landes. 24 heures après ce titre, l'Urcuitoise qui soufflera sa 24e bougie le 1er juillet, est toujours sur son petit nuage.

France Bleu Pays Basque : Dans quel état d'esprit vous êtes quelques heures après avoir remporté ce titre ?

Hortense Limouzin : On n'a pas encore eu le temps de descendre, clairement. Pour l'instant, on ne réalise pas trop. Alors parfois, on prend des petites secondes et on se dit "attendez les filles, c'est vraiment ça qu'on a fait". Mais c'est super ! Cette euphorie, c'est un état qui est génial et quand on redescendra, ce sera tout aussi magique. Pour l'instant, ce n'est que du bonheur. C'est historique. C'est le premier titre de championne du monde en 3-3 et c'est vrai que ça va faire beaucoup de bien à cette discipline, qui mérite beaucoup je pense.

À quel moment vous vous êtes dit ce titre ne peut plus nous échapper ? Le déclencheur a été la victoire en quart de finale contre vos rivales de l'Espagne ?

Je pense qu'à aucun moment, on a douté. Après, c'est vrai que ce match face à l'Espagne, qui se gagne en prolongation sur un panier à l'arraché. À ce moment-là, on se dit "bon maintenant, on respire un petit peu", mais il y a un gros, gros, gros adversaire à aller chercher de nouveau, qu'est la Chine, le lendemain. Et à la sortie du match de la victoire contre la Chine, on s'est regardé dans les yeux et on s'est fait une promesse. Laëtitia (Guapo, ndlr) nous a dit : "Les filles, vous me faites une promesse, on rentre avec aucune autre breloque que la médaille d'or." Voilà pour les sensations sur le moment.

Hortense Limousin, à droite, avec ses coéquipières Marie-Eve Paget, Laëtitia Guapo et Myriam Djekoundade © Maxppp - Ren Pengfei

Cette performance peut créer un engouement supplémentaire pour cette discipline qu'est le 3-3 ?

Bien sûr ! Après les Jeux Olympiques à Tokyo, après la Coupe d'Europe à Paris, ç'a pris un énorme essor médiatique. Les gens ont beaucoup aimé. C'est un jeu, un sport, télégénique. Et cette Coupe du Monde, je pense que les téléspectateurs, à travers leur télévision, voir des gens se dépasser, que ce soit le groupe de garçon qui a été très fort et qui a mis beaucoup de cœur, et nous également qui sommes allées chercher cette énorme performance, je pense que ce sont des choses qui ne peuvent pas, plus mettre en avant le 3-3 aujourd'hui.

Et à ce moment-là, on repense à tout le chemin parcouru pour en arriver là où vous êtes ?

Toute mon enfance, je l'ai passée le Pays basque et c'est le Sud-Ouest. J'ai toujours eu ma famille, à Urcuit, Biarritz et sur Paris. Après, c'est vrai que je suis parti très tôt en pôle espoir, dans les Landes. Ensuite, j'ai bougé à droite, à gauche, de région, on ne peut plus identitaire à chaque fois, que ce soit dans le Nord ou la Bretagne. Je repars dans le Nord l'an prochain. Partir tôt de chez soi, ce n'est pas facile, ça demande beaucoup de sacrifices. Mais ça me permet aujourd'hui de vivre de ma passion au quotidien et c'est franchement énorme. Ça me permet aussi de me rendre compte de la belle région dans laquelle on vient, et je chéris encore plus les moments passés dans le sud-ouest maintenant.

Hortense Limouzin, en finale contre le Canada, le 26 juin à Anvers © Maxppp - Ren Pengfei

Est-ce qu'on aura la chance de vous voir sur le parquet d'Indarka dans les prochaines semaines ou les prochains mois ?

Je pense que je vais rentrer en juillet un petit peu, il me semble qu'on a un peu de temps pour couper. Généralement, quand je rentre à Urcuit, j'essaie de passer par Indarka, pour continuer de jouer un petit peu. Chaque année, j'apprécie toujours aller faire quelques tirs à la salle, c'est vraiment cool.

Vous qui êtes aussi passée par l'Anglet Côte Basque Basket quel regard portez-vous sur la montée décrochée par l'ACBB en Nationale 1 ?

Bien sûr, j'ai suivi ! Le coach, Baptiste Ibarlosa, c'est quelqu'un de qui je suis très proche et avec certaines joueuses, dont sa petite sœur Léa, on a vécu pas mal de choses quand moi j'étais en Anglet, justement en cadets de France. Et c'est vrai que depuis que je suis partie, je le suis parce que je sais que c'est un club qui, depuis longtemps et quand j'y étais, faisait les play-offs assez régulièrement, chaque année. Un club qui avait envie de monter. Et on leur a un peu coupé l'herbe sous le pied quand elles étaient un peu à leur apogée au moment du Covid-19. Et réussir à faire ce qu'elles ont fait, tenir dans la durée et aller chercher ce statut de vice-championne de France avec la montée, assurée, je pense que c'est vraiment très fort. Je suis ça de près et je rêverais de pouvoir aller les voir jouer. Maintenant qu'elles sont en Nationale 1, il y a un peu plus de chance que ce soit un peu plus proche de là où je serais.

Hortense Limouzin a joué 20 matches avec Landerneau cette saison, pour 7,8 pts de moyenne, 2,8 rebonds et 2,5 passes décisives © Radio France - Nicolas Creach